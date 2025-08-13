Ηλεία: Φωτιά στο Καπελέτο – Καίγονται θερμοκήπια, μάχη για να μην εξαπλωθεί

Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι στην περιοχή Καπελέτο, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στην Ηλεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε κατοικημένο οικισμό και ήδη έχουν επεκταθεί, καταστρέφοντας θερμοκήπια.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι μεγάλη, καθώς ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας προειδοποίησε ότι, εάν η φωτιά περάσει το δάσος της Μόβρης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να φτάσει έως την Ηλεία, διευρύνοντας το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών και να προστατεύσουν τις περιουσίες των κατοίκων.