Μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Βόνιτσα και Ζάκυνθο – Μάχη με τις φλόγες σε Κεφαλονιά και Φωκίδα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν το πρωί της Τρίτης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κεφαλονιά, Φωκίδα, Βόνιτσα, Αρτα και Ζάκυνθο, ενώ νέο μέτωπο ξέσπασε και στην Πρέβεζα.

«Δίπλα σε σπίτια» η φωτιά στη Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ πριν από λίγο άρχισαν ρίψεις και εναέρια μέσα. Ειδικότερα, επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα, 17 οχήματα και 2 εναέρια μέσα. Εστάλη και προειδοποίηση 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί.

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Βόνιτσα

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Μεγάλη είναι η ταχύτητα των ανέμων. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχουν αναφορές πως κάηκε, ήδη, ένα σπίτι, είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης και στον Δάφνο Φωκίδας. Αμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Αρτα

Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στον Αμμότοπο του νομού Αρτας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικών οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε οικισμούς, ωστόσο ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Κεφαλονιά

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά αλλά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, όπως είπε στο ΕΡΤΝews ο πρόεδρος της Κοινότητας, Ευάγγελος Μαρινάκης.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα, ενώ τα ξημερώματα στάλθηκε 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Νέο μέτωπο στην Πρέβεζα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος του νομού Πρέβεζας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, με την υποστήριξη μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, 7 πυροσβεστικών οχημάτων και ενός ελικοπτέρου, που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, ήχησε και το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Καλύτερη η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης.