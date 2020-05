Ψηφιακή υπηρεσία παρακολούθησης της παρουσίας των εντόμων στο χωράφι, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Pest Monitoring της Corteva

Agriscience™.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της:

«Στόχος μας να προσφέρουμε τελευταίας τεχνολογίας υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης στους συνεργάτες μας, παραγωγούς βαμβακιού, για την παρουσία του εντόμου Heliothis armigera (πράσινο σκουλήκι).

Αυτόματες ηλεκτρονικές παγίδες και συμβατικές παγίδες σε επιλεγμένα χωράφια από την αρχή μέχρι το τέλος της περιόδου εμφάνισης του εντόμου σε όλες τις σημαντικές περιοχές βαμβακιού παρακολουθούνται από εκπαιδευμένους γεωπόνους.

Προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα συλλέγει δεδομένα και φωτογραφίες που αποστέλλονται στην πλατφόρμα Ελέγχου Εντόμων της Corteva Agriscience™.

Οι συνεργάτες μας και οι παραγωγοί μας ενημερώνονται μέσω υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου για την πορεία του πληθυσμού του εντόμου, το επίπεδο προσβολής που καταγράφουν οι γεωτεχνικοί μας στα χωράφια και την πιθανότερη εξέλιξη της προσβολής δύο φορές την εβδομάδα.

Συγκριτικά στοιχεία 2019 και 2020.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Corteva Agriscience™ ενημερώνεται καθημερινά και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού με σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.

Επικοινωνήστε με τους γεωπόνους μας και αξιοποιήστε την τεχνολογία Corteva».

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affiliated companies or their respective owners