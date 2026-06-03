Ημαθία: Άμεση παρέμβαση για πληρωμή συνδεδεμένης γάλακτος σε κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να σφάξουν τα ζώα τους λόγω ευλογιάς

Άμεση παρέμβαση προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάση Καββαδά, πραγματοποίησε πρόσφατα ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ, Τάσος Μπαρτζώκας, μετά από ενημέρωση που είχε από κτηνοτρόφους της Ημαθίας, σχετικά με σοβαρό ζήτημα που προέκυψε κατά την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης γάλακτος αιγοπροβάτων για το 2025.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα σφαγιάστηκαν υποχρεωτικά λόγω ευλογιάς στους τελευταίους μήνες του 2025, δεν συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή, καθώς τα ζώα τους δεν εμφανίζονταν στην καταγραφή του Δεκεμβρίου.

«Πρόκειται, όμως, για παραγωγούς που είχαν κανονικά παραδώσει γάλα μέσα στη χρονιά, διαθέτουν τα σχετικά τιμολόγια και υπέστησαν την απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου στο τέλος του έτους, όχι από επιλογή, αλλά λόγω υποχρεωτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας» αναφέρει ο βουλευτής.

Ο κ. Μπαρτζώκας επισήμανε στον υφυπουργό ότι «η συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και να υπάρξει μέριμνα, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι να μη στερηθούν μια ενίσχυση που δικαιούνται και την οποία ανέμεναν για να καλύψουν τις αυξημένες οικονομικές τους ανάγκες».