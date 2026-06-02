Στη Ρόδο η 14η Σύνοδος Υδατοκαλλιέργειας της GFCM

Την έναρξη των εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας (CAQ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) θα κηρύξει στη Ρόδο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ, η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Rodos Palace.

Επισημαίνεται ότι η Σύνοδος θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Ιουνίου 2026, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους κρατών-μελών, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και στελέχη διεθνών οργανισμών, με αντικείμενο τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.