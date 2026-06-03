Τύρναβος: Συμβολικό μπλόκο αγροτών με τα τρακτέρ

Την σκυτάλη των κινητοποιήσεων από τους αγρότες των Φαρσάλων πήραν το απόγευμα της Τρίτης (02/06) οι αγρότες από τον Τύρναβο και τον Πλατύκαμπο βγάζοντας τα τρακτέρ τους στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μετά την έξοδο των τρακτέρ στον κόμβο του Πλατυκάμπου, ακολούθησε και η ταυτόχρονη έξοδο των αγροτών από τον Τύρναβο, στην εθνική οδό Λάρισας- Κοζάνης, όπου πραγματοποιήθηκε και συμβολικός αποκλεισμός.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών γίνονται σε μια περίοδο όπου οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά καταδεικνύουν, σύμφωνα με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας που τις διοργάνωσε και το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής που συνεχώς αυξάνεται, τις πληρωμές των επιδοτήσεων που καθυστερούν, τις πρόσφατες ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αλλά και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Τύρναβο το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στ. Τσικριτσής, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και στην πρόσφατη χαλαζόπτωση που έπληξε αρκετές περιοχές του Δήμου, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής.

Πηγή ertnews.gr