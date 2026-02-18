Σε ” Red Code” o Έβρος λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα έως και τη Δευτέρα την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, με εντολή του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Λαγυνών και Σ.Σ. Ορμενίου, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο.

Κατόπιν τούτου:

Τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

Τα δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις σε Σάκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιο.

Το παρόν ισχύει μέχρι νεωτέρας και αφορά και τα ανωτέρω δρομολόγια από αύριο, 19/02/2026, τα οποία υποκαθίστανται από λεωφορεία.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ