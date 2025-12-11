Interpol: Σε νέα επίπεδα ρεκόρ το λαθρεμπόριο ζώντων ζώων το 2025

Το λαθρεμπόριο ζώντων ζώων έφθασε το 2025 σε αριθμούς ρεκόρ, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός αστυνομικού συντονισμού Interpol, έπειτα από μια επιχείρηση η οποία επέτρεψε να κατασχεθούν σχεδόν 30.000 ζώα και να ταυτοποιηθούν 1.100 ύποπτοι.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, κατασχέθηκαν 6.160 πουλιά, 2.040 χελώνες, 1.150 ερπετά, 208 πρωτεύοντα θηλαστικά, 46 παγκολίνοι και 10 μεγάλα θηλαστικά, καθώς και 19.415 άλλα άγρια ζώα, ένα εμπόριο που βρίσκεται σε αύξηση, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ζήτησης για εξωτικά ζώα συντροφιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιντερπόλ, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λυών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της τάξης 134 χωρών. Στο Κατάρ, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο που προσπαθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πουλήσει ένα απειλούμενο με εξαφάνιση πρωτεύον θηλαστικό έναντι 14.000 δολαρίων. Από την πλευρά τους, οι βραζιλιανές αρχές ταυτοποίησαν 145 υπόπτους και έσωσαν περισσότερα από 200 άγρια ζώα, διαλύοντας κυρίως ένα δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσοκέφαλων πιθήκων.

Τα δίκτυα αυτά «συνδέονται όλο και περισσότερο με όλους τους τομείς της εγκληματικότητας, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέχρι την εκμετάλλευση ανθρώπων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Interpol, Βαλντέσι Ουρκίζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Καθώς αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες συνδέονται όλο και περισσότερο με τα κρυπτονομίσματα, η διασυνοριακή συνεργασία και η κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και των χρηματοοικονομικών πλατφορμών ήταν καθοριστική για να ανιχνευθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, διευκρίνισε ο οργανισμός.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εγκλήματα εναντίον των άγριων ειδών αντιπροσωπεύουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όμως η λαθραία φύση αυτού του εμπορίου μας κάνει να σκεπτόμαστε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν πολύ υψηλότερος», σύμφωνα με το έγγραφο.

Τα μεγάλα θηλαστικά δεν είναι τα μόνα στα οποία αφορά το λαθρεμπόριο αυτό: σχεδόν 10.500 πεταλούδες, αράχνες και έντομα κατασχέθηκαν, ενώ και το λαθρεμπόριο προστατευόμενων θαλάσσιων ζώων βρίσκεται επίσης σε άνοδο.

Ο σημαντικότερος όγκος του λαθρεμπορίου αφορά μέρη ή παράγωγα ζώων που προορίζονται για την παραδοσιακή ιατρική ή για κατανάλωση.

Η Interpol αναφέρθηκε έτσι σε μια κλιμάκωση του παράνομου εμπορίου κρέατος άγριων ζώων της ζούγκλας (πίθηκοι, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αντιλόπες…), με αξιοσημείωτη αύξηση της ροής του από την Αφρική προς την Ευρώπη. Στη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 5,8 τόνοι.

Το παράνομο εμπόριο φυτών έφθασε κι αυτό σε επίπεδα ρεκόρ. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης 32.000 κυβικά μέτρα ξύλου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πράγμα που δείχνει ότι η παράνομη εκμετάλλευση των δασών αντιπροσωπεύει μεταξύ 15% και 30% του συνόλου της ξυλείας που πωλείται στον κόσμο.

