Στο κόκκινο η βιομηχανία οίνου της Αυστραλίας – Έκτακτα μέτρα και αναγκαστική αδράνεια αμπελώνων

Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από απότομη σκλήρυνση των εμπορικών συνθηκών τόσο διεθνώς όσο και εγχώρια, η αυστραλιανή βιομηχανία οίνου ζητά έκτακτα μέτρα. Μεταξύ αυτών: ψεκασμό των αμπελιών με ethephon για την αποφυγή της συγκομιδής τους τον επόμενο χρόνο.

Η τελευταία έκθεση για την παραγωγή, το μάρκετινγκ και τα αποθέματα κρασιού στην Αυστραλία είναι σαφής: το 2024-2025, η παραγωγή ξεπέρασε για άλλη μια φορά τις πωλήσεις, οδηγώντας σε αύξηση 5% των αποθεμάτων. Ακόμα πιο ανησυχητικό: ενώ ο λόγος πωλήσεων προς αποθέματα βελτιώθηκε ελαφρώς για τα κόκκινα κρασιά, αυξήθηκε κατά 19% για τα ήρεμα λευκά κρασιά. Σύμφωνα με τον Peter Bailey, επικεφαλής οικονομικών του Wine Australia, η αύξηση των τιμών οφείλεται σε μια «υπερβολική διόρθωση μετά από δύο χρόνια ισχυρής ζήτησης και χαμηλής παγκόσμιας προσφοράς, που ενθάρρυνε την αυξημένη παραγωγή και τις υψηλότερες τιμές για τα λευκά σταφύλια στην Αυστραλία». Ως αποτέλεσμα, το Wine Australia εκτιμά τα πλεονάζοντα αποθέματα σε 2,62 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Υποθέτοντας σταθερή ζήτηση, ο οργανισμός δηλώνει ότι οι μελλοντικές συγκομιδές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 1,5 εκατομμύριο τόνους.

Επεξεργασία για την έναρξη αδρανοποίησης των αμπελιών

Εξ ου και η ανακοίνωση, στα τέλη Νοεμβρίου, στοχευμένης υποστήριξης από την κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας, την κύρια οινοπαραγωγική περιοχή της χώρας: βοήθεια 40 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 23 ευρώ) ανά εκτάριο για να επιτραπεί στους αμπελουργούς που το επιθυμούν να θέσουν τα αμπέλια τους σε «αναγκαστική αδράνεια» μέσω της εφαρμογής του ethephon, ενός ρυθμιστή ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα στους αμπελουργούς που δεν έχουν συμβόλαιο αγοράς για τα σταφύλια τους το 2026 ή στους οποίους έχουν προσφερθεί ανεπαρκείς τιμές, έως και 2.000 AUD (1.130 €) ανά εκτάριο, χάρη στη μείωση των εισροών, της άρδευσης και των παρεμβάσεων στους αμπελώνες. Άλλα αναφερόμενα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την εξάλειψη της σπατάλης των μη συγκομισμένων σταφυλιών, η οποία προάγει την ανάπτυξη παρασίτων και ασθενειών. Έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία έδειξε ότι η εφαρμογή αιθεφόνης στο τέλος της ανθοφορίας μειώνει τις αποδόσεις σε σημείο που καθιστά περιττή τη συγκομιδή. Επιβεβαιώνει επίσης ότι τα αμπέλια στη συνέχεια επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα παραγωγής, χωρίς να ανιχνεύονται υπολείμματα της επεξεργασίας στα σταφύλια που συγκομίζονται τα επόμενα χρόνια.

Περιορισμένη Κρατική Υποστήριξη

Για την Alex Cannon-Leyson, διευθύντρια του Riverland Wine – του οργανισμού που εκπροσωπεί την κύρια οινοπαραγωγική περιοχή της περιοχής – αυτή η βοήθεια είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. “Οι εγκαταλελειμμένοι αμπελώνες αποτελούν πρόβλημα και πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή”, λέει. Μιλώντας στην Παγκόσμια Έκθεση Χύδην Οίνου στο Άμστερνταμ στα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε ότι, εκτός από τυχόν σημαντικά καιρικά φαινόμενα φέτος, η επόμενη συγκομιδή θα μπορούσε να είναι μεγάλη, εξ ου και η επείγουσα ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι αμπελουργοί να θέσουν ορισμένα αγροτεμάχια σε αδράνεια. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αυτό το μέτρο δεν αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος: «Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη, ειδικά στο Riverland. Ζητάμε υποστήριξη από τους επαγγελματίες που θέλουν να εγκαταλείψουν τον τομέα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία». Σύμφωνα με αυτήν, η έλλειψη εθνικού μητρώου οίνου είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια σε οποιαδήποτε στρατηγική διαχείρισης της προσφοράς. «Προτεραιότητά μας είναι να προσδιορίσουμε πόσα εκτάρια πρέπει να ξεριζωθούν», επιμένει η Alex Cannon-Leyson, η οποία απογοητεύεται επίσης για την έλλειψη βεβαιότητας γύρω από την επόμενη συγκομιδή: «Πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι παραγωγοί θα παραδώσουν σταφύλια, πόσοι θα αφήσουν τα αμπέλια σε αγρανάπαυση και ποιοι θα εγκαταλείψουν τον τομέα».

Είναι τα κρασιά με μειωμένο αλκοόλ η πανάκεια;

Μακροπρόθεσμα, η εκπρόσωπος του κλάδου πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση του τομέα θα εξαρτηθεί από μια διπλή πρόκληση: «Πρέπει να υποστηρίξουμε επιτυχημένους επαγγελματίες που θέλουν να παραμείνουν και να βοηθήσουμε όσους θέλουν να φύγουν», έχοντας κατά νου ότι «η ώθηση πρέπει να προέλθει από τους ίδιους τους επαγγελματίες». Ξεκινώντας με τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένων συναφών χρήσεων όπως το ξύδι. Η κατηγορία «no-low» προσελκύει επί του παρόντος μεγάλο ενδιαφέρον: «Η Αυστραλία είναι σε θέση να προωθήσει τις κατηγορίες χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ». Πολλοί παραγωγοί έχουν προσαρμόσει την περιεκτικότητα σε αλκοόλ των κρασιών τους ώστε να ευθυγραμμίζεται με τα νέα όρια ειδικών φόρων κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, και το συνολικό ενδιαφέρον γύρω από τη χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Ζητάμε κυβερνητική υποστήριξη για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις αγορές.

Κατάρρευση τιμών

Βραχυπρόθεσμα, η διαφοροποίηση δεν θα βοηθήσει τους αμπελουργούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατάρρευση των τιμών των σταφυλιών: πριν από την επιβολή δασμών στην Κίνα, ένας τόνος Shiraz διαπραγματευόταν στα 700 AUD (395 €) στο Riverland. Οι ενδείξεις για την επόμενη σοδειά προβλέπουν 80 έως 120 AUD (45-68 €), ενώ το κόστος παραγωγής αναμένεται να υπερβεί τα 350 AUD ανά τόνο, σύμφωνα με την Riverland Wine. Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο που θα βασίζεται σε μια εις βάθος κατανόηση της έκτασης των αμπελώνων και του παραγωγικού δυναμικού.

Πηγή: keosoe.gr