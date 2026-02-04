ΗΠΑ: Αδασμολόγητες εισαγωγές αφρικανικών προϊόντων έως το τέλος του 2026

Σε ισχύ επανέφερε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία African Growth and Opportunity Act (AGOA), η οποία επιτρέπει την αδασμολόγητη εισαγωγή αφρικανικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατείνοντάς την για έναν ακόμη χρόνο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου του Λευκού Οίκου (USTR) Τζέιμισον Γκριρ, η συμφωνία θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με αναδρομική εφαρμογή από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία είχε τυπικά λήξει.

Υπογραφή Τραμπ και τέλος στο κυβερνητικό «λουκέτο»

Η παράταση της AGOA περιλαμβάνεται στο νομοθετικό κείμενο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, βάζοντας τέλος σε τριήμερη μερική παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει ανανέωση της συμφωνίας για τρία χρόνια, ωστόσο η Γερουσία περιόρισε την παράταση σε ένα έτος, γεγονός που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης.

Ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων ΗΠΑ – Αφρικής

Η AGOA θεωρείται βασικός πυλώνας των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ και Αφρικής. Θεσπίστηκε το 2000, επί προεδρίας του Δημοκρατικού Μπιλ Κλίντον, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και των εξαγωγών αφρικανικών χωρών.

Η συμφωνία επιτρέπει σε αφρικανικά κράτη να εξάγουν στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς ευρύ φάσμα προϊόντων – από είδη ένδυσης και αγροτικά προϊόντα έως οχήματα και βιομηχανικά αγαθά – υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

πολιτικός πλουραλισμός

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

καταπολέμηση της διαφθοράς

Περίπου 30 από τις 50 χώρες της αφρικανικής ηπείρου ωφελούνται, τουλάχιστον θεωρητικά, από το καθεστώς της AGOA.

Μοχλός πίεσης και πολιτικές ανταλλαγές

Κατά την προηγούμενη περίοδο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας ως μέσο πίεσης προς αφρικανικές χώρες. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμιουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, είχε παραδεχθεί τον Οκτώβριο ότι η Ουάσιγκτον συνέδεσε την παράταση της AGOA με την υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος είχε καταστήσει σαφές ότι η ανανέωση της συμφωνίας προϋποθέτει μεγαλύτερο άνοιγμα των αφρικανικών αγορών στα αμερικανικά προϊόντα.

«AGOA του 21ου αιώνα» και πολιτική «Πρώτα η Αμερική»

Στην ανακοίνωσή του, ο Τζέιμισον Γκριρ τόνισε ότι η AGOA του 21ου αιώνα πρέπει να «απαιτεί περισσότερα από τους εμπορικούς εταίρους» και να διασφαλίζει **καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τους για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους».

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Τραμπ.

