Τέλος στα «μερικώς αμερικανικά» κρασιά – Πρόταση για 100% προέλευση ΗΠΑ στην επισήμανση

Ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην επιβολή της επισήμανσης: «οίνοι 100% προέλευσης ΗΠΑ για τα κρασιά που φέρουν την ένδειξη “Αμερικανικοί”» – σε σύγκριση με το ισχύον ελάχιστο 75% – μόλις κατατέθηκε από δύο νομοθέτες της Καλιφόρνια. Παρουσιαζόμενη στο πλαίσιο της διαρθρωτικής υπερπαραγωγής που επηρεάζει την κορυφαία πολιτεία παραγωγής κρασιού της χώρας, αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης των παραγωγών από τις εισαγωγές χύμα κρασιών.

Εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τα “Αμερικανικά Κρασιά” θα πρέπει να παράγονται από σταφύλια που καλλιεργούνται εξ ολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία έχει την κοινή υποστήριξη του Συνδέσμου Καλλιεργητών Σταφυλιού της Καλιφόρνια (CAWG) – ο οποίος εκπροσωπεί τους αμπελουργούς της Καλιφόρνια – και των Οικογενειακών Οινοποιών της Καλιφόρνια, οι οποίοι υποστηρίζουν τους μικρότερους παραγωγούς. «Η Καλιφόρνια εφαρμόζει ήδη τον κανόνα του 100% σε κρασιά που χαρακτηρίζονται ως «Καλιφόρνια». Η επέκταση αυτής της απαίτησης αναγνωσιμότητας στην ονομασία «αμερικανική» είναι ένα λογικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς όφελος των καταναλωτών», αναφέρει η Natalie Collins, πρόεδρος της CAWG.

Στόχος οι εισαγωγές χαμηλού κόστους

Για την βουλευτή Rhodesia Ransom, συν-συγγραφέα του νομοσχεδίου, ο στόχος είναι να «εγγυηθεί την ακρίβεια της επισήμανσης ενός προϊόντος που έχει μεγάλη σημασία στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι ένα μέτρο κοινής λογικής: εάν ένα κρασί ισχυρίζεται ότι είναι «αμερικανικό», πρέπει να είναι 100% αμερικανικό». Ο συνάδελφός της βουλευτής, Damon Connolly, τονίζει ότι «η ποιότητα του αμερικανικού κρασιού διακυβεύεται όταν η ετικέτα ισχυρίζεται την ονομασία «αμερικανικό» ενώ το μπουκάλι περιέχει εισαγόμενο κρασί χύμα χαμηλού κόστους. Οι άνθρωποι αξίζουν ειλικρίνεια και διαφάνεια όταν αγοράζουν το αγαπημένο τους κρασί. Το νομοσχέδιο AB 1585 θα εγγυηθεί ότι θα λάβουν αυτό για το οποίο πλήρωσαν». Μια άποψη που συμμερίζεται η GinaLisa Tamayo, πρόεδρος των Οικογενειακών Οινοποιών της Καλιφόρνια: «Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν ένα μπουκάλι με την ετικέτα «Αμερικανικό Κρασί», αναμένουν να υποστηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς, τις θέσεις εργασίας και τις μικρές επιχειρήσεις».

Προγραμματίζεται μια μεταβατική περίοδος. Το νομοσχέδιο έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για τις εισαγωγές χύμα κρασιού, καθώς η Καλιφόρνια ξεριζώνει ή εγκαταλείπει αμπελώνες και αφήνει σταφύλια στα αμπέλια σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρθρωτικής υπερπαραγωγής. Οι συντάκτες του νομοσχεδίου και οι εμπορικοί οργανισμοί της Καλιφόρνια επιμένουν, ωστόσο, ότι ο στόχος δεν είναι η απαγόρευση ή ο περιορισμός των εισαγωγών, ούτε ο περιορισμός της ανάμειξης με κρασιά άλλης προέλευσης ή η παρέμβαση στις τιμές. Σε μια δήλωση, αναφέρουν ότι ο πρωταρχικός τους στόχος είναι να «διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών». Εάν εγκριθεί, το κείμενο θα ισχύει για τα κρασιά που εμφιαλώνονται από την 1η Ιουλίου 2027, «για να δοθεί στους παραγωγούς μια επαρκής μεταβατική περίοδος».

Πηγή: keosoe.gr