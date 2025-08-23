ΗΠΑ: Ρομπότ που «ακούνε» τις καλλιέργειες αναγνωρίζουν καρπούς και κλαδιά

Μια καινοτόμα τεχνολογία, που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα ρομπότ «αλληλεπιδρούν» με τις καλλιέργειες, ανέπτυξαν ερευνητές στο Ινστιτούτο Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon. Το σύστημα, με την ονομασία SonicBoom, δεν βασίζεται σε κάμερες ή ακριβούς αισθητήρες πίεσης, αλλά «ακούει» τις δονήσεις για να εντοπίσει και να αναγνωρίσει αντικείμενα, όπως κλαδιά ή καρπούς.

Η ιδέα προέκυψε από ένα διαρκές πρόβλημα της αγροτικής ρομποτικής: Οι οπτικοί αισθητήρες δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα με πυκνό φύλλωμα. Έτσι, καρποί που κρύβονται πίσω από φύλλα ή κλαδιά συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί, καθιστώντας δύσκολες εργασίες όπως η συγκομιδή ή το κλάδεμα.

«Η τεχνολογία μπορεί να προσδιορίσει το τρισδιάστατο σχήμα ενός αντικειμένου μέσω της αφής, χωρίς να χρειάζεται κάμερα», εξηγεί ο Moonyoung Lee, υποψήφιος διδάκτορας στη ρομποτική και επικεφαλής της ερευνητικής προσπάθειας. «Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της περιορισμένης ορατότητας στα αγροτικά περιβάλλοντα», συμπληρώνει.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, το SonicBoom χρησιμοποιεί μικρόφωνα επαφής, που καταγράφουν δονήσεις όταν το ρομπότ αγγίζει ένα αντικείμενο. Τα μικρόφωνα τοποθετούνται σε έναν απλό σωλήνα PVC, ο οποίος όχι μόνο διευκολύνει την εγκατάσταση, αλλά και προστατεύει τον εξοπλισμό από φθορές. Μέσα από τις δονήσεις, το σύστημα μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια, από μισό έως δύο εκατοστά, το σημείο επαφής.

Για την εκπαίδευση του συστήματος, η ερευνητική ομάδα κατέγραψε περισσότερες από 18.000 επαφές με μια ξύλινη ράβδο, δημιουργώντας έτσι τη βάση δεδομένων που επέτρεψε στο μοντέλο μηχανικής μάθησης να «μεταφράζει» τα ηχητικά σήματα σε συγκεκριμένα σημεία επαφής. Αν και το πρωτότυπο έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ανιχνεύει σκληρά αντικείμενα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι μελλοντικά θα μπορούσε να εντοπίζει και πιο μαλακούς στόχους, όπως ώριμους καρπούς.

Η εφαρμογή του SonicBoom δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Όπως τονίζει ο Lee, η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ρομπότ που συνεργάζονται με ανθρώπους, σε βιομηχανίες με περιορισμένο φωτισμό ή ακόμη και σε συστήματα ασφαλείας που απαιτούν ακριβή αίσθηση επαφής, χωρίς οπτικά μέσα.

Η ερευνητική ομάδα που υπογράφει την ανάπτυξη του SonicBoom αποτελείται από τον Lee, τον αναπληρωτή καθηγητή Oliver Kroemer, τον υποψήφιο διδάκτορα Uksang Yoo, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ Jean Oh, Jeffrey Ichnowski και George Kantor.

Βαδίζοντας προς μια νέα γενιά αγροτικών ρομπότ

Το αν το SonicBoom θα βρει, τελικά, τον δρόμο του στα χωράφια παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, η προσέγγιση δείχνει τον δρόμο για μια νέα γενιά αγροτικών ρομπότ που δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στην όραση, αλλά θα «ακούν» και θα «αισθάνονται» το περιβάλλον τους με μεγαλύτερη ακρίβεια.