Ηράκλειο: Σύμβαση 2,9 εκατ. ευρώ για νέες φυτεύσεις και συντήρηση χώρων πρασίνου

Ενισχύεται το έργο της υπηρεσίας Πρασίνου στον Δήμο Ηρακλείου στην Κρήτη με νέες φυτεύσεις και εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου στα Ενετικά Τείχη, σε πάρκα, στις σχολικές αυλές και σε δεντροστοιχίες της πόλης και των οικισμών.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, υπέγραψε πρόσφατα τη σύμβαση ενίσχυσης της αρμόδιας υπηρεσίας με πρόσθετες εργασίες φυτεύσεων, συντήρησης και επέκτασης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ύψους 2.910.434,37 ευρώ για τα επόμενα δυο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, με χρηματοδότηση από πόρους του δήμου.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου όπως είναι οι νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 χαμηλών και ψηλών θάμνων, 4.000 αρωματικών και εδαφοκαλυπτικών φυτών, η προστασία της υφιστάμενης βλάστησης, ο τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, οι αρδευτικές εργασίες, η αποκατάσταση σημείων όπου γίνονται επαναφυτεύσεις με αποξήλωση και πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών κ.ά. Στην κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνονται και όλες οι σχολικές αυλές και οι σχολικοί κήποι, οι χώροι των δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και οι δεντροστοιχίες του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Καλοκαιρινός επεσήμανε με δήλωσή του ότι η βελτίωση του πρασίνου συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αυτό παραμένει προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή και ότι τα αποτελέσματα και αυτής της πρωτοβουλίας, θα είναι πολύ σύντομα ορατά από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πρασίνου, Δημήτρη Σπυριδάκη, της Γενικής Γραμματέως του δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών, Βασίλη Τζανιδάκη και του στελέχους της υπηρεσίας, Κατερίνας Δαμιανάκη.

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη δημοτική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2025, ανερχόταν στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.