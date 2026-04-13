Ρέθυμνο: Δράσεις στα σχολεία για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρέθυμνο η μαθητική εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων της καμπάνιας «WEEE BEHAVE», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου eWAsTER Interreg Euro-MED, με τη συμμετοχή του δήμου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα δημοτικά σχολεία του δήμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, από τις 20 Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 11 δημοτικά σχολεία, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 47 σχολικά τμήματα και 858 μαθητές και μαθήτριες. Μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες και σχολικούς διαγωνισμού, οι μαθητές γνώρισαν τι είναι τα ΑΗΗΕ, γιατί αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην Ευρώπη και πώς η σωστή ανακύκλωσή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.