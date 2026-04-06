Πάνω από 1.300 νέα δέντρα μέχρι τέλη του 2026 στη Λάρισα

Μέσα σε μια διετία η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε 1.200 φυτεύσεις, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα τοποθετηθούν περίπου άλλα 1.300 νέα δέντρα

Με τη φύτευση περίπου 100 νέων δέντρων, στο πεζοδρόμιο της οδού Ιωαννίνων που φιλοξενεί και τον ποδηλατόδρομο, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων για την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος στην πόλη.

«Συνεργεία του Δήμου μας προχωρούν στη φύτευση δέντρων, σε μεγάλο μήκος στο πεζοδρόμιο της οδού, ένα έργο που αλλάζει τη φυσιογνωμία της περιοχής και την καθημερινότητα όλων», τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, που έδωσε πρόσφατα το «παρών» στο σημείο των εργασιών.

«Ως Δημοτική Αρχή, μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει στη φύτευση περίπου 1.200 δέντρων, σε περισσότερες από 20 συνοικίες της Λάρισας -να σας θυμίσω τη μεγάλη δεντροφύτευση στο Πάρκο Χατζηχαλάρ, με πάνω από 350 δέντρα, αλλά και τις παρεμβάσεις μας για εκατοντάδες δέντρα σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία και γειτονιές. Μέχρι το τέλος του 2026, αναμένεται να φυτευτούν άλλα περίπου 1.300 δέντρα, με μεγαλύτερη παρέμβαση στην κοίτη του Πηνειού, όπου είναι να μπουν περί τα 700 δέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο νέο μεγάλο έργο του της δημοτικής αρχής , αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό και ανακατασκευή επιπλέον δέκα παιδικών χαρών, που ξεκινά το επόμενο διάστημα. «Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι ένα έργο προϋπολογισμού σχεδόν 1 εκατ. (950.000) ευρώ, ώστε οι συμπολίτες μας, κάθε ηλικίας, να απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και καθημερινότητας. Αυτή είναι η Λάρισα που θέλουμε, μια πόλη φιλική στην οικογένεια, μια πόλη με περισσότερο πράσινο και σημεία αναφοράς, δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς», σημείωσε.

Στους στόχους του Δήμου Λαρισαίων και της Διεύθυνσης Πρασίνου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ.Βάιος Κυριτσάκας. «Επιδίωξή μας είναι να τοποθετηθούν όσα περισσότερα δέντρα γίνεται στην πόλη. Ο προγραμματισμός των δενδροφυτεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εργασίες θα προχωρούν με βάση και τις καιρικές συνθήκες», τόνισε ο κ.Κυριτσάκας.