Ιταλία: Περίπου 45.000 τόνοι βιολογικών μήλων διατέθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά από την περιοχή Val Venosta

Η εμπορική περίοδος των βιολογικών μήλων για τη VIP, τον Σύνδεσμο Συνεταιρισμών Φρούτων και Λαχανικών της Val Venosta στην Ιταλία, φτάνει στο τέλος της, με τα τελευταία φορτία να προγραμματίζεται να αποσταλούν έως τα τέλη Αυγούστου από το κέντρο συσκευασίας στο Castelbello.

Ο Gerhard Eberhofer, υπεύθυνος Βιολογικών Ποικιλιών στην VIP, ανέφερε ότι η περσινή συγκομιδή επηρεάστηκε από ακραίες καιρικές συνθήκες, ωστόσο η διαθεσιμότητα και η ποιότητα διατηρήθηκαν, ενώ καταγράφηκε αύξηση στις εγχώριες πωλήσεις.

Φέτος, περίπου 45.000 τόνοι βιολογικών μήλων Val Venosta διατέθηκαν στην Ευρώπη. Η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν οι κύριοι προορισμοί, ενώ η ζήτηση σε άλλα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, σημείωσε επίσης άνοδο. Η σταθερή διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στήριξε την αγορά, σε μια περίοδο που η παραγωγή από άλλες περιοχές είναι συχνά περιορισμένη.

Η VIP συνεχίζει να επεκτείνει την ποικιλία της, περιλαμβάνοντας ποικιλίες όπως SweeTango®, Ambrosia™, Kanzi®, Cosmic Crisp®, καθώς και Bonita και Natyra®. Οι νεοφυτεμένες φυτείες φτάνουν σταδιακά στην πλήρη παραγωγή, διευρύνοντας το ημερολόγιο διαθεσιμότητας. Ο Eberhofer τόνισε ότι κάθε ποικιλία έχει τη δική της περίοδο συγκομιδής και διάθεσης, βοηθώντας στην αποφυγή επικαλύψεων.

Εκτιμήσεις για τη σεζόν 2025/2026

Κοιτάζοντας προς τη σεζόν 2025/26, η Val Venosta αναμένει παρόμοιο όγκο για την αγορά φρέσκων προϊόντων, με μικρή αύξηση στο ποσοστό που προορίζεται για επεξεργασία. Η ζήτηση για βιολογικά μήλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με προβλεπόμενη αύξηση μεταξύ 1% και 5%. Ορισμένα λιανεμπορικά δίκτυα διευρύνουν την γκάμα τους, προσφέροντας περισσότερες ποικιλίες σε διαφορετικά επίπεδα τιμών, ενώ οι εισαγωγές από το νότιο ημισφαίριο έχουν μειωθεί, ενισχύοντας την παρουσία Ευρωπαίων προμηθευτών.

Προβλήματα

Οι παραγωγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και την υγεία των φυτών. Οι περιορισμένες διακυμάνσεις θερμοκρασίας επηρέασαν τον χρωματισμό των φρούτων, ενώ κάποια παράσιτα παραμένουν μόνιμο πρόβλημα. Υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Ο Eberhofer σημείωσε ότι, ενώ δεν προκαλούνται όλα τα προβλήματα άμεσα από το κλίμα, η επίδρασή του έχει εντείνει τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες. Παρά τις προκλήσεις, οι παραγωγοί παραμένουν αφοσιωμένοι στη βιολογική παραγωγή και συνεχίζουν να προμηθεύουν την ευρωπαϊκή αγορά με σταθερούς όγκους.