JBS: Αντιμετωπίζει δυσκολίες στο βοδινό, αλλά η ζήτηση για πουλερικά «αντισταθμίζει» τις απώλειες

Οι αμερικανικές εταιρείες επεξεργασίας βοδινού θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας βοοειδών για περίπου τρεις έως τέσσερις ακόμη μήνες, με σταδιακή βελτίωση του αμερικανικού ζωικού κεφαλαίου να αναμένεται από τα τέλη του 2027, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο στελέχη της JBS (σ.σ. πολυεθνική εταιρεία επεξεργασίας κρέατος με έδρα τη Βραζιλία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία κρέατος στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο παραγωγής). Σε δηλώσεις τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία-κολοσσός στον κλάδο του κρέατος ανέφερε ότι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητά της στο βοδινό των ΗΠΑ –που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των καθαρών πωλήσεών της– περιλαμβάνουν το κλείσιμο των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού τον Μάιο λόγω ενός παρασίτου που καταστρέφει τον ιστό των ζώων. «Η κατάσταση στο Μεξικό είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας», δήλωσε ο Wesley Batista Jr., επικεφαλής των δραστηριοτήτων της JBS στις ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις του Μεξικού και των ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή επαναλειτουργία των συνόρων, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 1,1 εκατομμύριο νεαρά βοοειδή δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα αυτήν τη στιγμή.

Λοιπές προκλήσεις

Άλλες προκλήσεις για τη JBS στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το χοιρινό, το οποίο έχει επηρεαστεί έντονα από τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με το Πεκίνο. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές βραζιλιάνικου κοτόπουλου προς την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εφαρμόζονται από τον Μάιο λόγω κρουσμάτων γρίπης των πτηνών στη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα πουλερικών στον κόσμο, επίσης επηρεάζουν τη JBS. Τον Ιούνιο η εταιρεία προχώρησε σε διπλή εγγραφή στις αγορές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Gilberto Tomazoni, εκτίμησε ότι αν δεν αρθούν τα υγειονομικά εμπόδια στο εμπόριο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) του τμήματος προπαρασκευασμένων τροφίμων Seara στη Βραζιλία ενδέχεται να επηρεαστούν κατά περίπου 1,5%. Παρά τις διαταραχές λόγω της γρίπης των πτηνών, τα περιθώρια της Seara παρέμειναν διψήφια κατά το δεύτερο τρίμηνο.