Κριτήριο συμμετοχής οι προηγούμενες επιτυχείς συμβάσεις για τον διεθνή διαγωνισμό φρούτων και λαχανικών στα σχολεία 2025-26

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό τον Κώστα Τσιάρα, δημοσίευσε στη Διαύγεια διευκρινίσεις σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς φρούτων και λαχανικών για το Σχολικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχολικό έτος 2025-26. Η απόφαση έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα οικονομικών φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, οι προσφορές πρέπει να αποτυπώνουν την τιμή με δύο δεκαδικά ψηφία, όπως αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη (παράγραφος 2.4.4), ενώ η υποβολή τους πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια στην οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Αυτό ισχύει και για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Περιφερειών, με στόχο τη διαφάνεια, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την ελευθερία του ανταγωνισμού.

Η ΚΥΑ διευκρινίζει επίσης ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται αρχικά για το σύνολο των Περιφερειών, αλλά σε περίπτωση προσφοράς για μεμονωμένες περιοχές, το ποσό προσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του ν. 4412/2016.

Σημαντική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων αποτελεί η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συμβάσεις προμηθειών φρούτων και λαχανικών με μεταφορά και διανομή μέσω φορτηγών ψυγείων κατά τα έτη 2021 έως 2024 και το τρέχον έτος. Το συνολικό ύψος των δύο συμβάσεων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το μισό του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια/Γεωγραφική Ζώνη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση συμμετοχής ως ένωση, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Επιπλέον, οι φορείς μπορούν να συμβουλευτούν το αρχείο με τον αριθμό των σχολείων που έχει ήδη αναρτηθεί, προκειμένου να υπολογίσουν με ακρίβεια την προσφορά τους. Η διαδικασία στοχεύει στην αποτελεσματική προμήθεια και διανομή φρούτων και λαχανικών σε όλα τα σχολεία της χώρας, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την υγιεινή διατροφή των μαθητών.

Με τις νέες διευκρινίσεις, το υπουργείο αποσαφηνίζει τις διαδικασίες και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση ενός διαφανούς και ανταγωνιστικού διαγωνισμού, ενισχύοντας τη σωστή υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος για το επόμενο σχολικό έτος.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση