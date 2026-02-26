H Χίγκας αναλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσώπευση της TAFE σε Ελλάδα και Κύπρο

Την αποκλειστική αντιπροσώπευση του ινδικού κολοσσού κατασκευής γεωργικών ελκυστήρων, TAFE (Tractors and Farm Equipment Limited) σε Ελλάδα και Κύπρο, ανέλαβε ο όμιλος ΧΙΓΚΑΣ.

Η TAFE θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία γεωργικών ελκυστήρων στην Ινδία και τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα δυναμική και εντυπωσιακή είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Με έδρα την Ισπανία για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της, η εταιρεία έχει ήδη ξεχωρίσει για την παρουσία της σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις και προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην περαιτέρω εξάπλωσή της σε όλη την Ευρώπη.

Ο όμιλος ΧΙΓΚΑΣ εκφράζει σε σημερινή ανακοίνωση την ιδιαίτερη ικανοποίησή του «για την επιλογή της TAFE να τον εμπιστευτεί ως αποκλειστικό συνεργάτη σε Ελλάδα και Κύπρο, μια συνεργασία που ενισχύει σημαντικά τη θέση του Ομίλου στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων».

Τα μεγέθη της TAFE είναι εντυπωσιακά και δικαιολογημένα την κατατάσσουν μεταξύ των μελλοντικών παγκόσμιων ηγετών στον κλάδο:

Με περισσότερους από 3 εκατομμύρια ελκυστήρες TAFE σε λειτουργία παγκοσμίως

Με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 200.000 ελκυστήρων

Με 13 μονάδες παραγωγής σε 3 χώρες (Ινδία, Τουρκία, Μεξικό)

Με περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους διεθνώς

Με ηγετική θέση στην Ινδία — μια αγορά όπου πωλούνται πάνω από 1 εκατομμύριο τρακτέρ ετησίως — η TAFE αποτελεί συνώνυμο της αξιοπιστίας, της αντοχής και της λειτουργικής αποδοτικότητας

Οι γεωργικοί ελκυστήρες TAFE συνδυάζουν:

Υψηλή ποιότητα κατασκευής

Απλότητα και ευκολία χειρισμού

Οικονομία καυσίμου

Μεγάλη αποδοτικότητα εργασίας

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση τιμής / απόδοσης

Στοιχεία που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της αποδοτικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η πρώτη επίσημη γνωριμία του ελληνικού και κυπριακού κοινού με τα τρακτέρ TAFE θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της AGROTICA 2026 (12–15 Μαρτίου), στον εκθεσιακό χώρο της Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο Περίπτερο 13.

Ο όμιλος ΧΙΓΚΑΣ, καταλήγει η ανακοίνωση, «συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, προσφέροντας στην ελληνική και κυπριακή γεωργία σύγχρονες, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις».