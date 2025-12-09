Κ. Τσιάρας: 157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 αγρότες για το Μέτρο 23 – Σεβαστή η διαμαρτυρία, όχι οι ακραίες συμπεριφορές

Η κυβέρνηση έχει ειλικρινή διάθεση για διάλογο, χρειάζεται όμως υπευθυνότητα και από την άλλη πλευρά, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε διαδοχικές συνεντεύξεις του στον ρ/σ ΣΚΑΪ με τον Άρη Πορτοσάλτε και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεγάλης πληρωμής του Μέτρου 23 -157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 δικαιούχους— και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς να καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι». Την ίδια στιγμή καταδίκασε ακραίες συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις και περιέγραψε την πορεία της δύσκολης αλλά αναγκαίας μεταρρύθμισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται» και ότι «χθες αργά το βράδυ πληρώθηκε το Μέτρο 23», το οποίο δεν προέρχεται από «τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ», αλλά από πολιτική επιλογή της κυβέρνησης «να διαθέσει πόρους προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις προς τους αγρότες, διότι την περασμένη χρονιά υπήρχαν μειωμένες παραγωγές». Παράλληλα, μίλησε για μια «μεταβατική χρονιά» και παρουσίασε το υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει τη σκληρή και δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και ότι «έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί». Όπως είπε, στόχος είναι «οι Έλληνες αγρότες να αισθάνονται πως τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Αναφερόμενος στο ΕΦΚ, τόνισε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε θεσμοθετημένη την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης», σε αντίθεση με παλαιότερες κυβερνήσεις που «άλλοτε επέστρεφαν το 50%, άλλοτε τίποτα».

Υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός «πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την κατά 50% επιπλέον επιστροφή», ενώ αναγνώρισε ότι «δεν έχει γίνει σωστά η ανάρτηση κάποιων τιμολογίων» και πως απαιτείται «επαναπροσδιορισμός για το πόσο πετρέλαιο απαιτείται για κάθε εκμετάλλευση». Για το πετρέλαιο στην αντλία, σημείωσε ότι «εφόσον είμαστε έτοιμοι τεχνολογικά για να διασφαλιστούν όλοι οι παράμετροι, τότε το ζήτημα μπορεί να μπει στο τραπέζι».

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι οι αγρότες «πληρώνουν 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα» και ότι το πρόγραμμα Γαία ήταν διετούς διάρκειας, σχετικά με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα», ανέφερε.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι «υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο» λόγω της κλιματικής κρίσης, των «πολύ χαμηλών τιμών των ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων» και των «καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ» που δημιούργησαν «μια συνθήκη σχεδόν ασφυξίας».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, καταδίκασε εικόνες βίας, υπογραμμίζοντας ότι «ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία». Εξήγησε ότι σέβεται «το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας», αλλά τόνισε πως «κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους» όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς.