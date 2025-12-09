Ανοίγει το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Αποχωρούν οι αγρότες

Στην απόφαση να αποχωρήσουν από το κτίριο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» προχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι που παρέμεναν στον αερολιμένα από χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη κ. Ιάκωβο Ουρανό, οι διαπραγματεύσεις είχαν αίσιο τέλος και οι διαδηλωτές αναμένεται να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Μετά από αυτή την εξέλιξη αναμένεται να ομαλοποιηθεί και το πτητικό πρόγραμμα από και προς το «Νίκος Καζαντζάκης».

Θυμίζουμε πως από χθες το μεσημέρι οπότε και υπήρχε η κατάληξη του αεροδρομίου, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα με πολλές πτήσεις, ενώ το αεροδρόμιο άνοιξε από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ οπότε και πραγματοποιήθηκε μέρος των δρομολογίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα κατευθυνθούν προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης όπου και θα λάβουν τις αποφάσεις τους.

Πηγή: ertnews.gr