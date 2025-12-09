Συνάντηση Ανδριανού με φορείς βιοκαλλιεργητών για τις Πιστοποιήσεις και τη νέα ΚΥΑ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός συναντήθηκε χθες στο γραφείο του στο Υπουργείο με εκπροσώπους φορέων βιοκαλλιεργητών από ολόκληρη τη χώρα. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Γεωργίας Ελένη Τζαβάρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς βιολογικών προϊόντων, την καθημερινότητα των παραγωγών και γενικότερα τα προβλήματα του τομέα.

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα θέματα που έχουν προκύψει μετά την άρση πιστοποίησης των Οργανισμών Πιστοποίησης καθώς και η έκδοση νέας ΚΥΑ για εναρμόνιση των Περιφερειακών Αγορών Βιολογικών με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη των βιοκαλλιεργητών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης και ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους φορείς για πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την παραγωγή, την αγορά και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ελληνικά βιολογικά προϊόντα ώστε οι πραγματικοί βιολογικοί καλλιεργητές να καρπούνται την υπεραξία που δικαιούνται.