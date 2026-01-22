Κ. Τσιάρας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ε.Ε.

Τέλος στην όποια παραπληροφόρηση σχετικά με τα δήθεν εγκεκριμένα εμβόλια για την ευλογιά έβαλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στη Βουλή.

Ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε -και κατέθεσε στα πρακτικά- το περιεχόμενο της σημερινής (21/01/2026) απάντησης του αρμόδιου Επιτρόπου Βάρχελι (μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Αρβανίτη).

Συγκεκριμένα, ο κ. Βάρχελι απαντά ρητά ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ίδια απάντηση διευκρινίζει πως, σε περίπτωση εφαρμογής σχεδίου εμβολιασμού, τα προϊόντα από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο συγκεκριμένο σχέδιο θα υπόκεινται σε μέτρα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 361. Όπως σημείωσε, ο Κανονισμός προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στη διάθεση προϊόντων –κρέας και γάλα– από εμβολιασμένα ζώα, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, διαδικασία που ολοκληρώνεται έξι μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα.

«Κυρία Λιακούλη, δεν ξέρω ποιος πήγε και βρήκε ότι υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση», είπε με νόημα ο κ. Τσιάρας παραπέμποντας σε παλαιότερη τοποθέτηση αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε, επίσης, ότι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει επισημάνει τους κινδύνους, σημειώνοντας ότι τα διαθέσιμα εμβόλια είναι περασμένης τεχνολογίας, μη επικαιροποιημένα, αποκλειστικά ζωντανά εξασθενημένα και ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα από δοκιμές, έχουν καταγραφεί παρενέργειες.

«Καλό είναι να λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους, στους κτηνοτρόφους και σε όσους εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι άλλο είναι να γίνεται λόγος για ανύπαρκτο εγκεκριμένο εμβόλιο και άλλο να παρουσιάζεται ως η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφερόμενος στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, ο Κώστας Τσιάρας εξέφρασε την απορία του για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε παρουσιάσει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά προϊόντα. Όπως ανέφερε, σε δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ στις 2 Ιουλίου του 2019, με υπογραφή του τότε Υπουργού κ. Αραχωβίτη, η Mercosur χαρακτηριζόταν «μια ακόμα σημαντική επιτυχία για τα προϊόντα της πατρίδας μας». «Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η μόνη ουσιαστική μεταβολή αφορά τις πρόσθετες ασφαλιστικές ρήτρες και δικλείδες προστασίας που ζητήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δείτε ΕΔΩ την απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής