Κ. Τσιάρας: Κάνουμε προσπάθειες προκειμένου η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής να γίνει μέχρι τέλος της εβδομάδας

25/11/2025
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης όπως επανέλαβε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που περιμένουν εναγωνίως οι αγρότες ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «γίνονται καθημερινές και πολύωρες συσκέψεις και οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου η πληρωμή να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας».

Ο ΥπΑΑΤ , μεταξύ άλλων, τόνισε ότι μετά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, λίγες μέρες αργότερα θα ακολουθήσει  η πληρωμή του Μέτρου 23.  Ο ίδιος διευκρίνισε ότι έως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (σπάνιες φυλές, κομφούζιο, παλιά βιολογικά κ.ά), η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Θεοδωροπούλου Πόπη
