Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι πληρωμές

«Χθες το βράδυ ήρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων». Αυτό έκανε γνωστό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN.

Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «το περιμέναμε και ήταν αυτό το οποίο αμφισβητείτο από πολλές πλευρές. “Θα πάρει δυο μήνες”, έγραφαν διάφοροι, “Πώς θα πληρώσετε, αν δεν έχετε πάρει επίσημη έγκριση;”. Τώρα πια έχουμε πάρει τη συναίνεση της Επιτροπής σε σχέση με τις αλλαγές που έγιναν, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Η Κομισιόν μας είχε στείλει επιστολές ότι αν προχωρήσουμε στην καταβολή των ενισχύσεων χωρίς τη δική τους έγκριση, μπορεί να ήμασταν αντιμέτωποι με νέα πρόστιμα ή και με αναστολή στην καταβολή των ενισχύσεων. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή».

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τις αγροτικές επιδοτήσεις έως το τέλος του έτους, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Υπολογίζω ότι σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, η οποία είναι 70% όπως κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια, με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί και το 30%, με βάση τις προβλέψεις των Κανονισμών». Και προσέθεσε: «Αυτές τις μέρες, λίγο μετά την καταβολή της προκαταβολής, θα πληρωθεί και το λεγόμενο Μέτρο 23. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας, στα οποία υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω των αναταράξεων που υπάρχουν εδώ και μήνες. Θα πληρωθούν, επίσης, σημαντικά ποσά στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για προγράμματα δηλαδή, για αναδιαρθρώσεις του αγροτικού τομέα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμα ότι μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, θα υπάρξει ανακατανομή των πόρων που θα περισσέψουν προς τους έντιμους αγρότες: «Τον καινούργιο χρόνο θα καταβληθεί η λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση. Θα πληρωθούν, επίσης, οι αγρότες μας για τα οικολογικά σχήματα. Εκείνο το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα συμβεί, είναι ότι επειδή εφαρμόζουμε αυτό το καινούργιο σύστημα, θα περισσέψουν χρήματα, διότι κάποιοι που δήλωναν υπερβολική παραγωγή θα αποδειχθεί από τα τεκμήρια ότι δεν είχαν όντως αυτή την παραγωγή. Τα λεφτά, λοιπόν, που θα περισσέψουν δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες. Θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά στους έντιμους αγρότες. Κι αυτό έχει νομίζω και ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο που δεν αφορά μόνο τους αγρότες μας, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες».