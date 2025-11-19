Έως 130 ευρώ ανά ζώο η έκτακτη ενίσχυση της κυβέρνησης στους πληγέντες κτηνοτρόφους (βίντεο)
Οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την ευλογιά θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση έως το τέλος του έτους, η οποία θα είναι συμπληρωματική και θα βασίζεται στον αριθμό των θανατωθέντων ζώων. Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν τις γιορτές, και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το εισόδημά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA για την έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς προβλέπονται τα εξής:
- Πληρωμή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
- Συνολικά έχουν θανατωθεί: 450.000
- Θα δοθούν: 54 – 58 εκατ.€
- 120€ έως 130€ / ζώο
*Αφορά περίπου 1.600 – 2.000 κτηνοτρόφους
Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους και να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο που χάθηκε λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Πηγή: megatv.com