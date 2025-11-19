Έως 130 ευρώ ανά ζώο η έκτακτη ενίσχυση της κυβέρνησης στους πληγέντες κτηνοτρόφους (βίντεο)

Οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από την ευλογιά θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση έως το τέλος του έτους, η οποία θα είναι συμπληρωματική και θα βασίζεται στον αριθμό των θανατωθέντων ζώων. Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν τις γιορτές, και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το εισόδημά τους.

