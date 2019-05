Και οι επτά ήταν υπέροχες

Η επόμενη start up δραστηριοποιείται στον τομέα της κτηνοτροφίας και έχει ως σκοπό να μειώσει τις εκπομπές αερίων με ένα φυσικό συμπλήρωμα ζωοτροφών. Σύμφωνα με τους υπευθύνους της εταιρείας, το συμπλήρωμα μειώνει τα αέρια μεθανίου έως και 30%. Η καινοτομία της ελβετικής Mootral βρίσκεται ακόμα σε στάδιο δοκιμών με τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, ενώ αναμένεται να βγει στην αγορά μέσα στο 2019. Στον τομέα της ρομποτικής και της αυτόματης συγκομιδής επικεντρώνεται η start up Root Al από τη Βοστώνη. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία της αφορά τις καλλιέργειες θερμοκηπίου και την αυτόματη συγκομιδή που ελαχιστοποιεί τον χρόνο και συλλέγει τα προϊόντα ανάλογα με την ωριμότητά τους. Η τεχνολογία πρόκειται να βγει στην αγορά το επόμενο έτος. Τη λίστα των καινοτόμων start ups ολοκληρώνει η λονδρέζικη Stable, η οποία έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσει τους αγρότες να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων. Η start up ολοκλήρωσε τον Μάρτιο έναν κύκλο χρηματοδότησης 6 εκατ. δολαρίων και θέλει να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Αξίζει να τονιστεί ότι ο τομέας των start ups που ασχολούνται με τη δημιουργία τεχνολογίας για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Agfunder, οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους 17 δισ. δολαρίων, αύξηση 43% από τον προηγούμενο χρόνο.