Πελοπόννησος: Μεγάλες ζημιές σε τρεις νομούς προκάλεσε ο παγετός

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα που άφησε πίσω του ο παγετός, ο οποίος έπληξε τους τρεις νομούς της Πελοποννήσου, την Κορινθία, την Αργολίδα και την Αρκαδία.

Με επιστολή του, ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η Ένωση» ενημέρωσε έγκαιρα για το σοβαρό φαινόμενο παγετού, που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου 2026 στο οροπέδιο της Μαντινείας και στις γύρω περιοχές της Π.Ε. Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, που έχει εγκαταστήσει ο Συνεταιρισμός, «καταγράφηκαν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, μεταξύ -3,27°C και -1,33°C. Οι θερμοκρασίες αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καλλιέργειες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε αμπελοκαλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά και λοιπές ευαίσθητες καλλιέργειες της περιοχής».

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί είναι και η κοινή ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα η ΕΝΟΑΠ, οι The Mantinians και ο Σύνδεσμος Οινοπαραγωγών Νεμέας (ΣΟΝ), στην προσπάθειά τους να αναδείξουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους αμπελώνες και να επισημάνουν την ανάγκη για διαρκή επικοινωνία μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της Αργολίδας -Αλέα, Γυμνό και Σκοτεινή- δεσμευόμενος ότι οι αρμόδιοι μηχανισμοί θα κινηθούν άμεσα για την καταγραφή των ζημιών και των αποζημιώσεων.

Δηλώσεις για το πρόβλημα έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Σπυρίδων Ζαχαριάς: «Η πτώση της θερμοκρασίας στους -3 βαθμούς αποδείχθηκε καταστροφική. Τις προηγούμενες ημέρες στην Ορεινή Κορινθία είχε σημειωθεί χιονόπτωση, γεγονός που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Αυτή η χιονόπτωση ήταν καθοριστικής σημασίας».

Αναφερόμενος στις ζημιές που προκλήθηκαν, ο Σπύρος Ζαχαριάς δήλωσε: «Χτυπήθηκαν όλα τα αμπελοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα κηπευτικά, ενώ στον Φενεό καταγράφηκαν μεγάλες ζημιές στις καρυδιές. Σε άλλες περιοχές επλήγησαν βερικοκιές, αχλαδιές και μηλιές. Ελάχιστες καλλιέργειες γλίτωσαν από τον παγετό».

Σε ό,τι αφορά την έκταση της ζημιάς, τονίσθηκε ότι: «Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να γίνει ακριβής εκτίμηση των ζημιών, ωστόσο είναι θέμα χρόνου να υπάρξει πλήρης εικόνα, καθώς η επικοινωνία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, από την Αρκαδία είχε ως στόχο την άμεση αποτύπωση των καταστροφικών συνεπειών της παγωνιάς».