Ε.ΔΙ.Ο.ΡΟ.: Διευκρινίσεις για ξερές και «τυφλές» βέργες στις ροδακινιές – Οδηγίες αντιμετώπισης για παραγωγούς

Ανησυχία προκαλούν σε πολλές ροδακινοπαραγωγικές περιοχές τα φαινόμενα με ξερές βέργες, παραμορφωμένους καρπούς και «τυφλές» βέργες που καταγράφονται φέτος σε καλλιέργειες ροδακινιάς.

Με ανακοίνωσή της, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδάκινου (Ε.ΔΙ.Ο.ΡΟ.) επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τα αίτια, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά προβλήματα που αφορούν στη φυτοπροστασία και τα οποία συνδέονται είτε με ακάρεα και το ιοειδές του Μωσαϊκού της ροδακινιάς, είτε με τον μύκητα Fusicoccum amygdali, παραθέτοντας παράλληλα αναλυτικές οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης για τους παραγωγούς.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ε.ΔΙ.Ο.ΡΟ.:

«Σε αρκετές περιοχές παρουσιάζονται φέτος ροδακινιές με ξερές βέργες και στα ίδια ή σε άλλα κτήματα παραμορφωμένοι καρποί και τυφλές βέργες.

Δημιουργείται μια σύγχυση που καλό είναι να ξεκαθαρίσει:

Οι παραμορφωμένοι καρποί και οι τυφλές βέργες οφείλονται στα ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae που εισέρχονται μέσα στους οφθαλμούς οι οποίοι θα δώσουν την επόμενη χρονιά τους καρπούς και τους βλαστούς, μολύνοντάς τους και με το ιοειδές του Μωσαϊκού της ροδακινιάς (PLMVd).

Η ζημιά συμβαίνει το προηγούμενο καλοκαίρι και φθινόπωρο, και εκδηλώνεται δημιουργώντας την Άνοιξη τυφλές – όχι ξερές – βέργες, ενώ το Μάιο εκδηλώνεται η παραμόρφωση των καρπών, η οποία κορυφώνεται στη Συγκομιδή.

Οι προσβολές μπορούν να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας τα ακόλουθα:

Έναν ή και δύο ψεκασμούς Αμπαμεκτίνης όσο τα φύλλα είναι ακόμη φρέσκα το Μάιο.

Εξαπόλυση Ωφέλιμων Αρπακτικών 10-15 ημέρες μετά την εφαρμογή της Αμπαμεκτίνης.

Μείωση της χρήσης Πυρεθρινοειδών και αντικατάσταση με εκλεκτικά εντομοκτόνα.

Ψεκασμούς ανά 15-20 μέρες με θειούχα το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο πριν κλείσουν τα λέπια των οφθαλμών. Το Θειασβέστιο διαθέτει πιο έντονη διεισδυτική δράση ακόμη και στις πιο δροσερές ημέρες του Φθινοπώρου.

Στο φούσκωμα των οφθαλμών η χρήση Θειασβεστίου ενάντια στον Εξώασκο, στο ροζ μπουμπούκι η εφαρμογή θερινών λαδιών, και μετά την πτώση του Κάλυκα οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του Ωιδίου, του Κορύνεου και του Κλαδοσπορίου, όταν γίνονται με Βρέξιμο Θείο ή Θειασβέστιο, ελέγχουν ταυτόχρονα και τα ακάρεα.

Οι ξερές βέργες οφείλονται στο μύκητα Fusicoccum amygdali όταν προσβάλει τους βλαστούς κυρίως κατά την πτώση των φύλλων το φθινόπωρο και λιγότερο κατά την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη.

Οι προσβολές αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας τα ακόλουθα: