Καλαμπόκι: Περισσότερα τα στρέμματα, προβληματισμός για κόστος και τιμές

Ξεκίνησαν και φέτος οι πρώτες σπορές του καλαμποκιού από τις πρωιμότερες περιοχές της χώρας, ειδικά σε αυτές που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα από βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Σε μία κανονική χρονιά, αυτή την περίοδο θα έπρεπε να έχει σπαρθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις των ειδικών του χώρου κάνουν λόγο για αύξηση των καλλιεργειών σε βάρος του βαμβακιού. Σημαντικός, όμως, αντίπαλος παραμένει το κόστος παραγωγής, το οποίο αυτή την περίοδο δείχνει να είναι αχαλίνωτο και να προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τους παραγωγούς. Στο κάδρο του προβληματισμού μπαίνουν επίσης οι τιμές, οι οποίες παρουσιάζουν στασιμότητα στα περσινά επίπεδα. Επιπλέον, καθοριστικός παράγοντας είναι το νερό, καθώς με γνώμονα αυτό θα καθορίσουν οι παραγωγοί τις τελικές τους αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον Λουκά Ματσιώτα, παραγωγό από τη Δυτική Λοκρίδα, το κρύο και οι βροχές καθυστερούν τις σπορές στην περιοχή του. Σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, φαίνεται ότι θα υπάρξουν περισσότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις σε βάρος του βαμβακιού. «Η έλλειψη νερού που παρατηρήθηκε πέρυσι δείχνει να μην μας απασχολεί για την καλλιέργεια του καλαμποκιού, λόγω των βροχοπτώσεων αλλά και των χιονοπτώσεων που ακόμη και σήμερα καλύπτουν τον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής», δηλώνει ο ίδιος.

Κωπαΐδα: Το νερό φρενάρει την αύξηση των εκτάσεων

Σε αντίθεση με τη Φθιώτιδα, η Βοιωτία και συγκεκριμένα η Κωπαΐδα φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα λόγω των μειωμένων ποσοτήτων νερού. Η περσινή χρονιά υπήρξε δύσκολη για τους αγρότες της περιοχής, γι’ αυτό και εκφράζουν ανησυχίες για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Όπως επισημαίνει ο Βέργος Βέργος, παραγωγός καλαμποκιού στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας, «οι σπορές θα γίνουν μετά το Πάσχα, αλλά τα στρέμματα θα είναι λιγότερα λόγω της έλλειψης νερού». Πέρσι, οι αποδόσεις των καλλιεργειών κυμάνθηκαν στα 1.100 κιλά ανά στρέμμα, με το κόστος φέτος όμως να είναι αυξημένο. Μία τέτοια απόδοση, υπό τις τρέχουσες συνθήκες έλλειψης νερού, θα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους παραγωγούς.

Ορεστιάδα: Αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με καλαμπόκι

Σε βάρος του βαμβακιού φαίνεται να γέρνει η ζυγαριά υπέρ του καλαμποκιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπως αναφέρει ο Χρήστος Λυμπερίδης, παραγωγός. Υποστηρίζει ότι «οι καιρικές συνθήκες μεταφέρουν τις σπορές για μετά το Πάσχα και όλα θα εξαρτηθούν από αυτές».

Δηλώνει επίσης ότι «τα προβλήματα νερού που παρουσιάστηκαν την περσινή περίοδο φαίνεται πως φέτος δεν θα υπάρξουν, κάτι που είναι ενθαρρυντικό για την καλλιέργεια του καλαμποκιού». Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζεται προβληματισμένος για το κόστος παραγωγής, το οποίο παρουσιάζει σημαντική άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εκτιμά ότι για τη δική του εκμετάλλευση θα ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τα 200 ευρώ ανά στρέμμα.

Θεσσαλονίκη: Το ενσίρωμα αποτελεί μία καλή λύση

Σταθερός στις επιλογές του για τον τρόπο διαχείρισης του καλαμποκιού, με κατεύθυνση προς την ενσίρωση, εμφανίζεται ο Σάββας Κυριακίδης από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι φέτος και στην περιοχή του θα υπάρξουν περισσότερα καλαμπόκια σε βάρος του βαμβακιού.

Ο κ. Κυριακίδης έχει επιλέξει τη συμβολαιακή καλλιέργεια με κτηνοτροφική μονάδα για την παραγωγή ενσιρώματος, με τιμή περίπου 5 λεπτά το κιλό. Αναφέρει ακόμη ότι «οι στρεμματικές αποδόσεις κυμαίνονται στους 7 τόνους ανά στρέμμα, κατά μέσο όρο». Τονίζει επίσης ότι, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, τα δύο ποτίσματα που εξοικονομεί είναι σημαντικά για τον ίδιο και, για αυτόν τον λόγο, έχει επιλέξει την παραγωγή ενσιρώματος αντί για σπόρου.