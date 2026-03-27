Κάλεσμα της ΠΕΜ στο Κιλελέρ την Κυριακή 29/3 – «Ο αγώνας των αγροτών συνεχίζεται»

Σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Κιλελέρ την Κυριακή 29 Μαρτίου καλεί η ΠΕΜ, τιμώντας την ιστορική εξέγερση των κολίγων και αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα και οι κυβερνητικές πολιτικές εντείνουν την πίεση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, ψαράδες

116 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση του Κιλελέρ, το μήνυμα των κολίγων παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Τότε ήταν οι τσιφλικάδες που μας εκμεταλλεύονταν· σήμερα είναι τα καρτέλ στη μεταποίηση, την ενέργεια και τα εφόδια που μας σπρώχνουν στην οικονομική καταστροφή.

Ζούμε σε μια περίοδο που ο πόλεμος για τα κέρδη των λίγων δεν διεξάγεται μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και στα χωράφια μας. Οι τιμές στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές έχουν εκτιναχθεί, την ώρα που η κυβέρνηση μας εμπαίζει:

Η επιδότηση στα λιπάσματα είναι συνειδητή ενίσχυση των βιομηχάνων, διασφαλίζοντας τα κέρδη τους, ενώ εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι σε τεράστιες αυξήσεις.

Το αφορολόγητο πετρέλαιο παραμένει προνόμιο των εφοπλιστών, την ώρα που ο βιοπαλαιστής αγρότης στενάζει.

Δεν συμβιβαζόμαστε! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας!

Ο δρόμος για την επιβίωση περνάει μόνο μέσα από την οργάνωση του αγώνα μας.

Διεκδικούμε τώρα:

Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής – αναπλήρωση εισοδήματος.

Επιβολή πλαφόν στις τιμές σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αγροτικά εφόδια για να σταματήσει η ληστεία των μονοπωλίων.

Αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες.

Φθηνό ρεύμα χωρίς τις επιβαρύνσεις που μας πνίγουν.

Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές που μας εξαθλίωσαν.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!

Όλοι την Κυριακή 29 Μάρτη στις 12:00 στο μνημείο του Κιλελέρ.

Με τα τρακτέρ μας, με τη γροθιά μας ψηλά!»