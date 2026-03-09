Αγροτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη στην AGROTICA της Θες/νίκης  

Κάλεσμα στο αγροτικό συλλαλητήριο στην AGROTICA στη Θεσ/νίκη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 5μμ στην πλατεία της ΧΑΝΘ απευθύνει με ανακοίνωση της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΜ «μετά τα μεγαλειώδη μπλόκα και το συλλαλητήριο στην Αθήνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας στην Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στα εγκαίνια της έκθεσης Αgrotica, δίνουμε δυναμικό παρών στις 5μμ. Με τα τρακτέρ μας, συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του.

Γιατί το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα: Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό. Ο εχθρός είναι κοινός: οι μεσάζοντες και τα μεγάλα συμφέροντα που με τις πλάτες της κυβερνητικής πολιτικής, της ΚΑΠ και του κράτους κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε εμείς και οι εργαζόμενοι των πόλεων. Καταγγέλλουμε τον πόλεμο που μαίνεται και τον οποίο πληρώνουμε σήμερα από την τσέπη μας με την ακρίβεια, ενώ αύριο μπορεί να τον πληρώσουμε με το αίμα το δικό μας και των παιδιών μας. Η ζωή μας δεν είναι αναλώσιμη! Καμιά εμπλοκή της χώρας μας! Καταγγέλλουμε απερίφραστα τις κυβερνητικές διώξεις και την ποινικοποίηση του δίκαιου αγώνα μας. Δηλώνουμε ότι η καταστολή δεν μας κάμπτει• μαζί με τον λαό, συνεχίζουμε ανυποχώρητα μέχρι την τελική δικαίωση. Ο αγώνας μας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μετά τα μπλόκα, η δράση συνεχίζεται με δεκάδες κινητοποιήσεις από τους Αγροτικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων».