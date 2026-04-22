Κατακόρυφη πτώση των τιμών κηπευτικών της Κρήτης, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών  

Κατακόρυφη πτώση καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των κηπευτικών προϊόντων που προέρχονται από την Κρήτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, με τις εξελίξεις να αποδίδονται κυρίως στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που ενίσχυσαν την παραγωγή.

Όπως επισημαίνεται, η αυξημένη προσφορά από την Κρήτη, σε συνδυασμό με την είσοδο προϊόντων και από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και τη μείωση της εξαγωγικής δραστηριότητας, οδήγησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρική αγορά. Το φαινόμενο έρχεται σε αντίθεση με την περίοδο του Πάσχα, όταν οι τιμές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις λόγω υψηλών τιμών παραγωγού, ελλείψεων στην ευρωπαϊκή αγορά και αυξημένης ζήτησης για εξαγωγές.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμος εφιστά την προσοχή για την επόμενη περίοδο, καθώς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φέτος εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 30%, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τη μελλοντική επάρκεια και να δημιουργήσει νέες πιέσεις στις τιμές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

Σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές των κηπευτικών προϊόντων κατά την τρέχουσα εβδομάδα παρουσιάζουν κατακόρυφη πτώση στα προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν σε αυξημένη παραγωγή, στην παραγωγή προϊόντων και από άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς και στον περιορισμό της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά την τρέχουσα χρονιά είναι μειωμένες κατά 30%, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της αγοράς στο άμεσο μέλλον. Την περίοδο του Πάσχα παρουσιάσθηκε μια διακύμανση των τιμών η οποία οφειλόταν στις υψηλές τιμές παραγωγού στα δημοπρατήρια ,στην έλλειψη προϊόντων στη Ευρώπη και στη συνακόλουθη μεγάλη ζήτηση και εξαγωγική δραστηριότητα.

Από την πλευρά μας εντείνουμε τις ενέργειες μας για την συγκράτηση των τιμών και συνεχίζουμε να προτρέπουμε τα μέλη μας να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η διάθεση ποιοτικών και προσιτών προϊόντων στην αγορά, ανεξαρτήτως προέλευσης. Εύλογα τίθεται το ερώτημα: πόσο υψηλότερες θα ήταν οι τιμές για τον καταναλωτή εάν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας δεν αναλάμβαναν το υψηλό ρίσκο που συνεπάγεται η διακίνηση ευπαθών προϊόντων; Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που εισάγονται, όταν η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης.

Τέλος, είναι απαραίτητο οι αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την έκδοση παραστατικών και τη σωστή σήμανση των προϊόντων, με στόχο τον περιορισμό του παρεμπορίου.

Η ενίσχυση της νομιμότητας θα συμβάλει στη διαμόρφωση υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο του καταναλωτή όσο και του παραγωγού. Σε μια ελεύθερη αγορά, οι τιμές διαμορφώνονται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Καμία νομοθετική παρέμβαση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτούς τους μηχανισμούς ούτε να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο της συγκράτησης των τιμών. Η προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές είναι προτεραιότητα των επιχειρήσεων μας.