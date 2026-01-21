Καταστράφηκε κτηνοτροφική εγκατάσταση από ανεμοστρόβιλο στην Ηλεία

Ολοκληρωτική καταστροφή στα υλικών εγκαταστάσεων Κτηνοτροφικής Μονάδας στο Σκληβα Πηνείας τού προέδρου της κοινότητας Νίκου Καραβέλα σημειώθηκε σήμερα μετά από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή. Παράλληλα αναζητούνται 60 πρόβατα που βρίσκονταν μέσα στην ίδια Μονάδα.

Ήδη συνεργείο της πολιτικής προστασίας του Δήμου ανοίγει το οδόστρωμα όπου είχαν πέσει κομμάτια του σταύλου. Αύριο την περιοχή ά επισκεφθεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών Δέντρα εξάλλου ξεριζώθηκαν ή έπεσαν σε άλλες περιοχές της Πηνείας όπως στον Πρόδρομο και στην Βουλιαγμένη.

Πηγή: ertnews.gr