Καρδίτσα: Αποχωρούν από το μπλόκο στον Ε65 οι αγρότες

Και οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν σήμερα να αποχωρήσουν από το μπλόκο που είχαν στήσει στον Ε65.

Σήμερα το μεσημέρι οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία αναχώρησης των τρακτέρ μετά από κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στους Σοφάδες, παρουσία εκπροσώπων δεκάδων αγροτικών συλλόγων της περιοχής. Μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αναχωρήσουν την Παρασκευή 23/1 και το Σάββατο 24/1, στις 12 το μεσημέρι.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας τόνισε πως «εμείς Παρασκευή και Σάββατο θα αποχωρήσουμε από το μπλόκο και μετά θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Επιτροπή, που θα κάνουμε σύσκεψη τις επόμενες μέρες, για να οργανώσουμε ένα δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, και με τρακτέρ και με κόσμο, για να στείλουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι, έστω και τώρα, υπάρχει το περιθώριο να δώσει αυτές τις λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε».

Τρίκαλα: Αποχωρούν αύριο το πρωί οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65

Αποχωρούν από το μπλόκο, αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί, οι αγρότες των Τρικάλων και επιστρέφουν στα χωριά τους, όπως αποφάσισαν σήμερα στη γενική τους συνέλευση. Οι αγρότες είχαν στήσει το μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, τονίζοντας πως «μέσα από τις συσκέψεις μας και τις γενικές μας συνελεύσεις θα αποφασίσουμε με ποιες άλλες μορφές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ