Στήριξη από την πολιτεία ζητούν οι κτηνοτρόφοι της βόρειας Ηλείας

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη βόρεια Ηλεία αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Πύργου και στον Γιώργο Μαρινόπουλο ο Πέτρος Κράγκαρης, κτηνοτρόφος και μέλος συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου των Λεχαινών.

Όπως τόνισε, το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ευλογιά και η ζημιά που έχει προκαλέσει στην κτηνοτροφία. «Ζητάμε τόσον καιρό να μας δώσουν εμβόλιο να σώσουμε τα κοπάδια μας, αλλά δεν έχουμε καμία ανταπόκριση. Έρχονται μόνο για να τα θανατώσουν. Το 1986 που είχαμε ξανά ευλογιά, από ό,τι μας λένε οι παλιοί, θανάτωναν τα άρρωστα και εμβολίαζαν τα υπόλοιπα και τα έσωζαν. Τώρα σκοτώνουν όλο το κοπάδι για πέντε πρόβατα», τόνισε ο κ. Κράγκαρης και πρόσθεσε ότι η αναπλήρωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου είναι πολύ δύσκολη λόγω υψηλού κόστους.

«Δεν μπορούμε να το αναπληρώσουμε με αποζημίωση 200 ευρώ την προβατίνα, την οποία ακόμα δεν έχει πληρωθεί κανένας, όταν στοιχίζει 400 ευρώ σήμερα μόνο το ζωικό κεφάλαιο, χώρια το χαμένο εισόδημα από γάλα ή αρνιά. Τι να πάρει κάποιος με 200 ευρώ και πώς θα ζήσει κι ο κτηνοτρόφος την οικογένειά του; Το κόστος κάθε ημέρα είναι τεράστιο και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και να πάρουμε πρόβατα τώρα, μας λένε ότι μετά από έναν χρόνο θα τα βάλουμε δοκιμαστικά στον στάβλο. Ποιος θα ρισκάρει να χρεωθεί παίρνοντας πρόβατα που μπορεί να ξανανοσήσουν», επισήμανε τονίζοντας ότι οι ρίζες της οικονομίας είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και πρέπει να στηριχθούν από την Πολιτεία.

Ακούστε απόσπασμα της συνέντευξης στην ΕΡΤ Πύργου: