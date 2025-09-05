Καβάλα: Παρέμβαση κατάσβεσης της υπεδάφιας πυρκαγιάς στα Τενάγη από την αντιπεριφέρεια

Μοναδική έκταση είναι πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά τα Τενάγη Φιλίππων χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε τύρφη, που ενισχύει την παραγωγικότητά της. «Η φύση του εδάφους το καθιστά εύφλεκτο και του προσδίδει ιδιότητες που δεν έχουν τα συνήθη γεωργικά εδάφη», υπογραμμίζει ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος, για να αιτιολογήσει την υπεδάφια πυρκαγιά που εξελίσσεται για μήνες. Προσθέτει ότι έχει πολύ υψηλό πορώδες και αναφέρει ότι καλλιεργείται από τη δεκαετία του ’30, φέρνοντας υψηλές αποδόσεις, όταν συνδυάζεται με επαρκή άρδευση. Ο κ. Μαρκόπουλος σημειώνει πως οι γεωργοί παραδοσιακά, όταν πλάγιαζαν τα καλαμπόκια, έβαζαν φωτιά για να κάψουν τα υπολείμματα της καλλιέργειας και να μαζέψουν χειρωνακτικά τους σπάδικες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το φαινόμενο της συνίζησης, που είναι η οξείδωση της τύρφης και η υποβάθμιση της επιφάνειας του εδάφους. «Σε ορισμένα σημεία, η επιφάνεια των χωραφιών κατέβηκε έως και 6 μέτρα, από το 1932 έως σήμερα», λέει χαρακτηριστικά.

Η εικόνα φέτος είναι διαφορετική, καθώς, όπως εξηγεί, ορισμένοι έβαλαν φωτιά σε κανάλια, με σκοπό να καεί η βλάστηση, έτσι ώστε το φαινόμενο της υπάρδευσης, δηλαδή η κυκλοφορία του αρδευτικού νερού μέσω του πορώδους, να λειτουργεί καλύτερα. Ο ίδιος υποθέτει ότι η φωτιά αυτή είχε ως συνέπεια να πάρει φωτιά η τύρφη, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται στο υπέδαφος και απλά να εμφανίζεται κάπνα, σε ορισμένα σημεία, όταν η φωτιά κατευθυνόταν στα χωράφια.

Στάση αναμονής

Αναλαμβάνοντας να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με την υπεδάφια πυρκαγιά και να προστατεύσουν τον τυρφώνα, η αντιπεριφέρεια και η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο, προς το τέλος του Αυγούστου, με ειδικό ερπυστριοφόρο μηχάνημα κατεύθυναν νερό στη φλεγόμενη τύρφη, ώστε να απορροφηθεί και να σβήσει η φωτιά. «Υπάρχει πολύ μεγάλο πορώδες, άρα και πολύ οξυγόνο, επομένως δεν αποκλείεται να περάσει ένας μήνας και ξαφνικά να διαπιστώσουμε ότι η φωτιά επανήλθε». Δυστυχώς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, που ενήργησε είτε από πρόθεση είτε λόγω λανθασμένων επιλογών.

Ο κ. Μαρκόπουλος υπογραμμίζει ότι τα Τενάγη εκτείνονται στους νομούς Σερρών και Δράμας και η μεγαλύτερη έκταση στον Nομό Καβάλας. Διευκρινίζει ότι η πυρκαγιά δεν προκαλεί προβλήματα υγείας στους κατοίκους, καθώς δεν έχει κάποια επικίνδυνη ουσία, αλλά «καταστρέφεται ο φυσικός πόρος και επηρεάζεται η λειτουργία του υδροφόρου ορίζοντα».

Δίνοντας έμφαση στη σημασία του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, θεωρεί ότι μπορεί σε συνεργασία με τους οικείους δήμους να δημιουργηθεί ένα εκθετήριο, όπου θα περιγράφονται η τύρφη και ο τυρφώνας, που πιθανώς θα ενδιαφέρει ξένους τουρίστες.