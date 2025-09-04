Σέρρες: Θανατώθηκαν περίπου 2.000 αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

Επεκτείνεται η ευλογιά αιγοπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, καθώς βρέθηκαν δυο νέα κρούσματα σε μονάδες στην περιοχή του Οβά στην πόλη των Σερρών, και τον Δήμο Ηράκλειας όπως επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Είναι η έκτη μονάδα που επιβεβαιώνεται η ευλογιά , ενώ μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 2.000 αιγοπρόβατα.

Μετά και την πρόσφατη επιβεβαίωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος αποφάσισε την οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών και μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης όπως την κλινική εξέταση όλων αιγοπροβάτων και την συνέχιση δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση, απαγόρευση μετακίνηση των ζώων και αγοραπωλησιών αιγοπροβάτων σε όλη την περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας , απαγόρευσης μετακίνησης ζώων για σφαγή και απαγόρευσης για βόσκηση στις ζώνες προστασίας και απαγόρευση διέλευσης φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων από της ζώνη προστασίας και επιτήρησης.

Επίσης ελήφθησαν μέτρα προστασίας για το γάλα και την διακίνηση των ζωοτροφών όπως και την διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

Πηγή ertnews.gr