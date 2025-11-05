Κέλλας σε Κόκκαλη για τεχνική λύση: «Η ΚΥΑ του κ. Λιβανού το 2021, σας λέω από τώρα ότι θα τροποποιηθεί»

Ραγδαίες εξελίξεις στο ζήτημα της κατανομής βοσκοτόπων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης προανήγγειλε η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Λάρισας κ. Βασίλη Κόκκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη συζήτηση, ο κ. Κόκκαλης ανέδειξε την καταστρατήγηση της «τεχνικής λύσης» που εφαρμόστηκε από το 2014 και η οποία – όπως τόνισε – έχει εξελιχθεί σε έναν «εφιάλτη για τον πρωτογενή τομέα». Επικεντρώθηκε ειδικά στη ρύθμιση του 2021 επί υπουργίας Σπήλιου Λιβανού, με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας «ανισότητες και στρεβλώσεις».

Ο Λαρισαίος βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να τερματίσει την πρακτική αυτή, να συνδέσει τα βοσκοτοπικά δικαιώματα με την πραγματική παραγωγή γάλακτος και κρέατος, και να διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε ενεργούς κτηνοτρόφους.

Η ουσιαστική είδηση προέκυψε από την απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστου Κέλλα, ο οποίος επιβεβαίωσε ρητά ότι η Υπουργική Απόφαση Λιβανού του 2021 θα τροποποιηθεί. «Η ΚΥΑ του κ. Λιβανού το 2021, σας λέω από τώρα ότι θα τροποποιηθεί, κύριε Κόκκαλη. Θα τροποποιηθεί μετά βεβαιότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας, προσθέτοντας ότι η νέα ρύθμιση θα αποκαταστήσει τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην κατανομή βοσκοτόπων.

Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι η τροποποίηση δεν θα επαναφέρει το καθεστώς του 2015, ωστόσο θα διορθώσει τις στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από την απόφαση του 2021.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η νέα ΚΥΑ θα προβλέπει μεταβατικό καθεστώς, στο οποίο η ενίσχυση θα συνδέεται με τιμολόγια για γάλα, κρέας και ζωοτροφές, ώστε να τεκμηριώνεται η πραγματική παραγωγή και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

«Θα μπει τάξη, κύριε Κόκκαλη. Τέλος τα αστεία. Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο Υφυπουργός.

Μετά την τοποθέτηση Κέλλα, ο κ. Κόκκαλης επεσήμανε με νόημα: «Όταν η ΚΥΑ που ετοιμάζεται θα τροποποιεί την Υπουργική Απόφαση του κ. Λιβανού, τότε να δούμε τι θα πείτε…».

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως δικαίωση των προειδοποιήσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις στρεβλώσεις που προκάλεσε η απόφαση Λιβανού, με τον βουλευτή Λάρισας να εμφανίζεται δικαιωμένος μετά την επίσημη κυβερνητική επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα γεωχωρικά δεδομένα και την οριστική αντικατάσταση της «τεχνικής λύσης» με ένα διαφανές, τεκμηριωμένο σύστημα δηλώσεων και ελέγχων. Παράλληλα, προχωρά μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, έργο που – όπως είπε – «θα βάλει τέλος στα προβλήματα του παρελθόντος».

Τα όσα συζητήθηκαν στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κόκκαλη, συνιστούν κομβική εξέλιξη για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Η αλλαγή αυτή που επιβεβαιώθηκε στον Λαρισαίο πρώην υφυπουργό και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να τερματίσει το καθεστώς παραχώρησης βοσκοτόπων της ηπειρωτικής Ελλάδας σε κατοίκους άλλων περιοχών, να επαναφέρει ισορροπία μεταξύ περιφερειών και να συνδέσει τις ενισχύσεις με την πραγματική παραγωγή.