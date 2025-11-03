Κόκκαλης: «Σε ασφυκτική κατάσταση οι Οργανώσεις Ελαιολάδου λόγω στάσης πληρωμών – Ευθύνη της κυβέρνησης η καθυστέρηση»

Σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας αντιμετωπίζουν οι Οργανώσεις Παραγωγών Ελαιολάδου και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της παρατεταμένης καθυστέρησης πληρωμών των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, σύμφωνα με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα.

Ο κ. Κόκκαλης, στην ερώτησή του, κάνει λόγο για στάση πληρωμών που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς της περιόδου 2023–2027, προκαλώντας «ασφυξία» σε εκατοντάδες συνεταιρισμούς.

Όπως επισημαίνει, τα προγράμματα εγκρίθηκαν με σημαντική καθυστέρηση, μόλις τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που ανάγκασε τις Οργανώσεις να υλοποιήσουν το πρώτο έτος (2024) μέσα σε μόλις 2,5 μήνες και με ίδια κεφάλαια, καθώς δεν είχαν προλάβει να λάβουν τις προβλεπόμενες προκαταβολές.

Με βάση, δε, πρόσφατη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του Ιουλίου 2024, προγράμματα που δεν πληρούν τα «ελάχιστα όρια» κινδυνεύουν να μην λάβουν ούτε την εκκαθάριση του πρώτου έτους, ούτε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των επόμενων, επηρεάζοντας –σύμφωνα με τις καταγγελίες– σχεδόν το 90% των υλοποιούμενων προγραμμάτων.

Ο Λαρισαίος βουλευτής σημειώνει ότι η εμπλοκή προέκυψε από αστοχίες της διοίκησης, καθώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκριναν τα προγράμματα χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις που πλέον επικαλούνται. Οι καθυστερήσεις και η έλλειψη σαφών οδηγιών, όπως τονίζει, έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική οικονομική πίεση τις Οργανώσεις, που ήδη χρηματοδοτούν από ίδιους πόρους τις δράσεις του 2025.

Υπογραμμίζει ότι οι συνεταιρισμοί έχουν επενδύσει σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας —όπως ποιοτική αναβάθμιση, ιχνηλασιμότητα, πιστοποιήσεις, εκπαίδευση και προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου— στηρίζοντας την εθνική στρατηγική του προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, η καθυστέρηση στις πληρωμές και η αναδρομική αλλαγή των όρων απειλεί τη βιωσιμότητά τους.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκκαθάριση του πρώτου έτους των προγραμμάτων και πότε θα γίνουν οι πληρωμές.

Αν υπάρχει πρόθεση να καταβληθούν οι ενισχύσεις με εθνικούς πόρους, όπως φημολογείται.

Πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα ζητηθεί επιστροφή προκαταβολών από τις Οργανώσεις, λόγω αστοχιών της Διοίκησης.

Και ποιες ενέργειες προγραμματίζονται για να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των προγραμμάτων για το 2025 και τα επόμενα έτη.

«Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποκαταστήσει άμεσα τη νομιμότητα, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει στους παραγωγούς», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και στήριξη των συνεταιρισμών που κρατούν ζωντανή την ελαιοπαραγωγή της χώρας.