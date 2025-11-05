Αμύνταιο: Ανοιχτά οινοποιεία την Κυριακή στους “Δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος”

Τις πύλες τους στο κοινό ανοίγουν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου τα Οινοποιεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» σε μία υπέροχη γιορτή αφιερωμένη στον ελληνικό ποιοτικό οίνο, τη φύση και τη φιλοξενία.

Η είσοδος στα επισκέψιμα οινοποιεία των “Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος” είναι δωρεάν. Στο Αμύνταιο τις πύλες του θα ανοίξει το οινοποιείο ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ και ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ- ΓΙΑΝΝΗ 11 με 7 το απόγευμα με ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές.

Μια μοναδική ευκαιρία να βιώσουν τη μαγεία του οινοτουρισμού, μέσα από οινο-ξεναγήσεις στους χώρους παραγωγής, οινογευσίες από τις τρέχουσες και παλαιωμένες εσοδείες, και φυσικά, να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες μας ετικέτες.

