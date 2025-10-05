Kεντρική Μακεδονία: Οι παραγωγοί ύψωσαν φωνή για τον ΑΤΑΚ

Στον δρόμο για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) βγήκαν για άλλη μια φορά αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), αποκλείοντας το ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών στο ύψος του Σχολαρίου.

Η διαμαρτυρία αφορούσε την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, ρύθμιση που –όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις– δημιουργεί αδικίες και γραφειοκρατικά εμπόδια για μικρούς παραγωγούς. Η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παράδρομων, ενώ η κινητοποίηση αποτέλεσε τη δεύτερη κατά σειρά ενέργεια των αγροτών για το ίδιο ζήτημα, δείχνοντας την αποφασιστικότητα του κλάδου. Οι αγρότες επεσήμαναν πως η εφαρμογή του ΑΤΑΚ σε μικρές εκτάσεις δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγροτικής πραγματικότητας, όπου η πολυτεμαχισμένη γη και οι οικογενειακές καλλιέργειες είναι ο κανόνας.

Η διατροφική επάρκεια, η ασφάλεια των τροφίμων, το δικαίωμα της προσβασιμότητας του πληθυσμού στην τροφή και άλλα αιτήματα, βρέθηκαν, επίσης, στο προσκήνιο των κινητοποιήσεων. Όπως σημείωσαν οι αγρότες, αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς τεχνικά ή αγροτικά – είναι βαθιά πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά. Τελικά, αργά το βράδυ της Τρίτης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Άναψαν οι μηχανές στον Βόρειο Έβρο

Αναμένεται «θερμός» χειμώνας

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η σοβαρή καθυστέρηση στις πληρωμές, οι μειωμένες επιδοτήσεις, οι πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής και η καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά είναι τα κοινά με πολλές περιοχές της Ελλάδας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες του Έβρου, τα οποία έθεσαν σε σύσκεψη που έγινε στις 22 Σεπτέμβρη στην Ορεστιάδα.

Οι αγροτικοί σύλλογοι Βύσσας, Κυπρίνου-Δόξας, Ορεστιάδας και Τριγώνου έδωσαν έμφαση στο αδιέξοδο, στο οποίο περιήλθε όλος ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, καθώς υφίστανται τις τραγικές συνέπειες στην άρδευση από τη μη ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα. Επ’ αυτού, αύριο, Σάββατο (4/10), θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Ορεστιάδα με τη συμμετοχή αγροτών, εκπροσώπων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, αυτοδιοικητικών και βουλευτών. «Η απαίτησή μας, αγροτών, ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, είναι η επίτευξη μακροχρόνιας συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων, με στόχο την επάρκεια αρδευτικού νερού», σημειώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Δημήτρης Δρακούδης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «το 2024 περιμέναμε ότι θα δινόταν λύση. Είχαμε δηλώσεις των υπουργών Εξωτερικών, διαβεβαιώσεις των τοπικών βουλευτών και βλέπαμε ως θετική την προοπτική πενταετούς συμφωνίας. Ζητήσαμε τους τεχνικούς όρους της και αντ’ αυτών το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου μείναμε από νερό, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία». Σημειώνει, επίσης, ότι στον Νότιο Έβρο το πρόβλημα της άρδευσης είναι μεγαλύτερο εξαιτίας των έργων που έκανε η Τουρκία. «Στην περιοχή μας, η απόσταση από το τελευταίο φράγμα της Βουλγαρίας, που έχει μεγάλη πληρότητα σε νερό, είναι μόλις 10 χλμ.», εξηγεί.

Οι αγροτικοί σύλλογοι συμμετείχαν στην προχθεσινή (1/10) πανελλαδική 24ωρη απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με συγκέντρωση στην πλατεία της Ορεστιάδας. Η επόμενη κίνησή τους για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους έγκειται στον σχεδιασμό ενός αγροτικού συλλαλητηρίου στην πλατεία της Ορεστιάδας, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ, το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. «Ο χειμώνας προμηνύεται θερμός με ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα μετά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε γενική συνέλευση και σε συνεννόηση με την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων», καταλήγει.

Στερεά Ελλάδα: Συνάντηση αγροτών στη Φθιώτιδα

Υπόσχονται εκπλήξεις, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα

Εκπλήξεις λίαν συντόμως ετοιμάζουν οι αγρότες της Φθιώτιδας, σύμφωνα με όσα προαναγγέλθηκαν στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχαν χθες (2/10) το βράδυ στη Λαμία. Αγρότες από όλο τον νομό δήλωσαν το «παρών» στην έκτακτη γενική συνέλευση, με συμμετοχή όλων των αγροτικών και συνδικαλιστικών αγροτικών οργανώσεων του νομού, με στόχο την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που, αυτή την περίοδο, έχουν διογκωθεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τον Ηλία Μπαλαφούτη, πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας, «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και ανά πάσα στιγμή υπάρχει κίνδυνος να σπάσει». Όπως δήλωσε, «τα προβλήματα είναι τεράστια στον αγροτικό τομέα, είτε αυτά αφορούν τους γεωργούς είτε τους κτηνοτρόφους». Τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν:

Οι αγροτικές ενισχύσεις.

Η καθυστέρηση των πληρωμών.

Το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων, που απασχολεί έντονα τους κτηνοτρόφους.

Για το τελευταίο θέμα μίλησε και ο Γιάννης Αποστολόπουλος, κτηνοτρόφος από τα Καμένα Βούρλα, τονίζοντας πως «πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας, καθώς η ζωονόσος της ευλογιάς βρίσκεται δίπλα μας και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν τα κοπάδια μας». Ο ίδιος κατέληξε: «Πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις από την πολιτεία, ώστε αφενός να προφυλάξουμε τα ζώα και αφετέρου να μην αυξηθεί περαιτέρω το ήδη υψηλό κόστος διατροφής τους που, για πολλούς από εμάς, είναι δυσβάσταχτο».