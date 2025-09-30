Μελισσοκομία: Ξεπερνά το 50% η μείωση της παραγωγής

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συλλεκτική περίοδος της γύρης από τις μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι προσπαθούν να καρπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανθοφορίες, ενώ και το πεύκο αναμένεται να δώσει μια «ανάσα» στο εισόδημά τους.

Ωστόσο, η μέχρι τώρα εικόνα, όπως καταγράφεται από τους ίδιους, σκιαγραφεί σημαντική μείωση της παραγωγής σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βροχές αυτή την περίοδο θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανθοφορία των φθινοπωρινών φυτών. Δυστυχώς, όμως, η μέχρι τώρα εξέλιξη σε πολλές περιοχές καταγράφεται ως αρνητική.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παντελή, μελισσοκόμο από την Κάρυστο, η μείωση της παραγωγής τη φετινή μελισσοκομική περίοδο δείχνει ότι θα υπερβεί το 50% σε σύγκριση με μια μέση χρονιά –τουλάχιστον με βάση την εικόνα των τελευταίων ετών–, γεγονός που δημιουργεί έντονους προβληματισμούς στους μελισσοκόμους της περιοχής. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων, επηρεάζοντας σοβαρά τον κλάδο. «Αν δεν βρέξει το επόμενο διάστημα, το κισσούρι δεν θα μπορεί να δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα», δηλώνει ο ίδιος.

Από το Καρπενήσι, η μελισσοκόμος Κατερίνα Γερονίκου συμφωνεί ότι η παραγωγή είναι σημαντικά πεσμένη, με μείωση που ξεπερνά το 50%. Η ίδια χαρακτηρίζει τη χρονιά «δύσκολη», καθώς η ανομβρία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Στα αρνητικά της περιόδου καταγράφεται και η επίθεση που δέχθηκαν οι κυψέλες της από αρκούδες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν περισσότερες από 50 μονάδες. «Έκανα αίτηση στον ΕΛΓΑ, αλλά δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση», επισημαίνει η ίδια. Κλείνοντας, σημειώνει ότι αυτή την περίοδο οι μέλισσες στρέφονται προς τα πεύκα, αλλά οι ποσότητες που συλλέγουν είναι ελάχιστες.

Βιολογική μελισσοκομία: «Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά»

«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά». Με αυτήν τη φράση, ο Νίκος Παλαιοκώστας, μελισσοκόμος από τα Τρίκαλα, αναφέρεται στη βιολογική μελισσοκομία, κάνοντας λόγο για μια συνθήκη από την οποία απουσιάζει η σοβαρότητα.

Όπως εξηγεί, η πολιτεία στοχοποιεί όλους τους βιομελισσοκόμους, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. «Για να έχει αξία ο όρος βιολογική μελισσοκομία, θα πρέπει να αποτυπώνεται στην ίδια τη μελισσοκομική πρακτική, στις αρχές της βιολογικής παραγωγής, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο μέλι. Το τελευταίο διάστημα, το προϊόν έχει συκοφαντηθεί άδικα από το ΥΠΑΑΤ», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Απόστολος Καλιακούδας, μελισσοκόμος από την Καρδίτσα, τονίζει ότι η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει τον κλάδο με αυστηρούς ελέγχους. «Αν δεν γίνουν οι πληρωμές των Bιολογικών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, περίπου το 20% των μελισσοκόμων θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το επάγγελμα, καθώς δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί», προειδοποιεί.

Εχθρός προ των πυλών για τις μέλισσες

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ο γεωπόνος Βασίλης Αηδονής, υπεύθυνος του Κέντρου Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας, σημειώνει ότι η παραγωγή είναι μειωμένη κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω των καιρικών διακυμάνσεων. «Χάνονται μελίσσια εξαιτίας της μειωμένης τροφής, με αποτέλεσμα οι μέλισσες να μην καλύπτουν τις ανάγκες τους», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, ο ίδιος εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση του ακάρεως Tropilaelaps, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ακόμα και την εξάλειψη ολόκληρων μελισσοσμηνών. Κλείνοντας, επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες του επόμενου διαστήματος θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς μπορούν να ευνοήσουν φθινοπωρινά φυτά, όπως ο αρκουδόβατος, o κισσός και η ακονιζιά, ενώ το πεύκο μπορεί να δώσει λίγη ακόμη παραγωγή πριν παραδώσει τη «σκυτάλη» στην κουμαριά.