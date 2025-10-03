Αναθεώρηση των κανόνων για τα Βιολογικά προανήγγειλε ο Χάνσεν

Αλλαγές στον Κανονισμό για τα Βιολογικά Προϊόντα προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI), με πιθανή δημιουργία ενός νέου Σχεδίου Δράσης για τα Βιολογικά, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν.

Ο Χάνσεν μίλησε με αφορμή την Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ 2025 (23 Σεπτεμβρίου), τονίζοντας ότι «η βιολογική παραγωγή παραμένει το χρυσό πρότυπο της περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας», ενώ επεσήμανε παράλληλα την ανάγκη των παραγωγών για σταθερότητα: «Σταθερότητα σημαίνει, επίσης, σαφήνεια». «Ο βιολογικός τομέας χρειάζεται αυτή τη σαφήνεια», πρόσθεσε.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Ο επίτροπος προανήγγειλε ότι η Κομισιόν σκοπεύει να καταστήσει τη νομοθεσία για τα Βιολογικά κατάλληλη για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη δικαστικές αποφάσεις, προφανώς αναφερόμενος στην απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2024 στην υπόθεση Herbaria Krauterparadies GmbH κατά Freistaat Bayern, όπου η Μεγάλη Ολομέλεια του Δικαστηρίου της ΕΕ υποστήριξε την αυστηρή προσέγγιση στη σήμανση βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, θα εξεταστούν ορισμένες απλουστεύσεις στη διαδικασία, χωρίς όμως να θιγούν τα υψηλά πρότυπα παραγωγής.

«Η πρόθεσή μου δεν είναι να μειώσω τα υψηλά πρότυπα της βιολογικής παραγωγής», τόνισε ο Χάνσεν. «Στόχος είναι να εισαχθεί ένας περιορισμένος αριθμός στοχευμένων αλλαγών στον Βασικό Κανονισμό για τα Βιολογικά πριν από το τέλος του έτους». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμα υπό αξιολόγηση και ότι θα πρέπει να είναι γρήγορη και μη διαταρακτική για τον τομέα.

Ο ρόλος της DG AGRI

Η DG AGRI θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να εντοπίσουν τις κατάλληλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ανάπτυξης ενός διαδόχου του τρέχοντος Σχεδίου Δράσης για τα Βιολογικά. Σύμφωνα με τον Χάνσεν, το όραμα για το μέλλον της γεωργίας και της διατροφής υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς στοχευμένης υποστήριξης στους αγρότες που τη χρειάζονται περισσότερο, ενώ προωθούνται θετικοί περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και ευζωίας στόχοι, στους οποίους η βιολογική γεωργία ανταποκρίνεται πλήρως.

Η πρόταση για την ΚΑΠ διασφαλίζει ότι η υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία θα συνεχιστεί και θα είναι στοχευμένη στο μέλλον. Η Επιτροπή προτείνει η υποστήριξη να είναι υποχρεωτική στα εθνικά και περιφερειακά σχέδια των κρατών-μελών, ενώ παράλληλα θα απλοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτήν. Επιπλέον, οι πιστοποιημένοι βιολογικοί παραγωγοί θα θεωρούνται a priori ότι εφαρμόζουν περιβαλλοντικά προστατευτικές πρακτικές, αναγνωρίζοντας έτσι την προστιθέμενη αξία της βιολογικής παραγωγής.

Στη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Ομάδας Πολιτικού Διαλόγου για τη Βιολογική Παραγωγή, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, η επικεφαλής της DG AGRI, Elisabeth Werner, επιβεβαίωσε ότι η πρόταση θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τόνισε ότι η αναθεώρηση θα είναι πολύ στοχευμένη, περιοριζόμενη στα βασικά σημεία που χρήζουν διόρθωσης, χωρίς να θίγονται τα υψηλά πρότυπα της βιολογικής παραγωγής.

Η θέση της IFOAM

Ο διευθυντής της IFOAM Organics Europe, Eduardo Cuoco, χαιρέτισε την ανακοίνωση και δήλωσε ότι το βιολογικό κίνημα της Ευρώπης είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε η αναθεώρηση να επικεντρωθεί στην επίλυση νομικών ζητημάτων και να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα είναι συνεκτικός και εφαρμόσιμος για τους χιλιάδες βιολογικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Η IFOAM ζητά να διατηρηθούν όλα τα υψηλά πρότυπα για το έδαφος, το νερό, τη βιοποικιλότητα και την ευζωία των ζώων, καλώντας τα κράτη-μέλη και τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η αναθεώρηση θα είναι ομαλή, στοχευμένη και αποτελεσματική.