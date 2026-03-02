Ανησυχία στις αγορές μετά τη σύρραξη στη Μ. Ανατολή: Άνοδος στις τιμές σιτηρών, κίνδυνοι για λιπάσματα

Mε σημαντική άνοδο άνοιξαν την Κυριακή το βράδυ οι τιμές για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους, μετά την στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η οποία πυροδότησε φόβους για διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Αρχικά, οι τιμές του αργού εκτοξεύτηκαν σχεδόν 12%, πριν περιοριστούν τα κέρδη. Το σκληρό κόκκινο χειμερινό σιτάρι και το σογιέλαιο διατήρησαν υψηλότερα επίπεδα, ενώ το καλαμπόκι, η σόγια και το μαλακό χειμερινό σιτάρι υποχώρησαν ελαφρώς, καθώς το πετρέλαιο μετρίασε την αρχική του άνοδο.

Η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Oρμούζ, κρίσιμου κόμβου για τη μεταφορά πετρελαίου, σχεδόν σταμάτησε, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αγορές, χωρίς όμως να φτάσει σε επίπεδο πανικού. Οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν πτώση, ενώ κέρδη σημείωσαν τα παραδοσιακά ασφαλή «καταφύγια», όπως ο χρυσός, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο. Οι τιμές του αργού West Texas Intermediate για τον Μάιο ανήλθαν 4,3% στα 69,76 δολάρια το βαρέλι, με υψηλό ημέρας στα 74,70 δολάρια.

Στις 9 μ.μ. CST την Κυριακή, οι τιμές διαμορφώθηκαν ως εξής:

Καλαμπόκι Μαΐου: -0,75 σεντ στα 4,4775 δολάρια/μπουσέλ

-0,75 σεντ στα 4,4775 δολάρια/μπουσέλ Σόγια Μαΐου: -1,75 σεντ στα 11,69 δολάρια/μπουσέλ

-1,75 σεντ στα 11,69 δολάρια/μπουσέλ Σογιέλαιο Μαΐου: +1,13 μονάδες στα 63,01 σεντ/λίβρα

+1,13 μονάδες στα 63,01 σεντ/λίβρα Σόγια για ζωοτροφή Μαΐου: -3,90 δολάρια στα 316,60 δολάρια/τόνο

-3,90 δολάρια στα 316,60 δολάρια/τόνο Μαλακό κόκκινο χειμερινό σιτάρι (SRW) Μαΐου: -0,75 σεντ στα 5,9075 δολάρια/μπουσέλ

-0,75 σεντ στα 5,9075 δολάρια/μπουσέλ Σκληρό κόκκινο χειμερινό σιτάρι (HRW) Μαΐου: +3 σεντ στα 5,8825 δολάρια/μπουσέλ

+3 σεντ στα 5,8825 δολάρια/μπουσέλ Χρυσός Απριλίου: +2,3% στα 5.367,80 δολάρια/ουγγιά

Στην αγορά μετοχών, τα συμβόλαια Dow για τον Μάρτιο υποχώρησαν 378 μονάδες (-0,8%), τα συμβόλαια S&P 500 έπεσαν 0,7% και τα συμβόλαια Nasdaq-100 μειώθηκαν 0,8%.

Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου τείνουν να ευνοούν τα συμβόλαια σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, ιδιαίτερα το σιτάρι και το σογιέλαιο. Ωστόσο, μεγάλες εκτοξεύσεις μπορούν να προκαλέσουν πωλήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, επηρεάζοντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη και δημιουργώντας ανησυχίες για τη ζήτηση. Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Χορμούζ, της πλέον πολυσύχναστης οδού για μεταφορά πετρελαίου και πρώτων υλών λιπασμάτων.

Η σύνδεση μεταξύ μεταβλητότητας του πετρελαίου και αγροτικών προϊόντων είναι εμφανής. Ο David Whitcomb, επικεφαλής έρευνας στη Peak Trading Research, σημείωσε ότι «όταν το αργό αυξάνεται απότομα, η ανοδική μεταβλητότητα επεκτείνεται σε ολόκληρο το σύμπλεγμα εμπορευμάτων». Στις 30 συνεδριάσεις των τελευταίων πέντε ετών όπου το αργό ενισχύθηκε πάνω από 4%, ο ευρύτερος τομέας εμπορευμάτων ακολούθησε την ίδια πορεία, με το σιτάρι και το σογιέλαιο να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διακύμανση.

Παράλληλα, οι τιμές των πρώτων υλών λιπασμάτων ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς μεγάλο μέρος της προμήθειας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και μια άνοδος στο φυσικό αέριο θα επηρεάσει το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Argus, ο αιγυπτιακός παραγωγός Mopco πούλησε κοκκώδη ουρία στα 505 δολάρια/τόνο FOB, ενώ ο ανταγωνιστής Alexfert στα 495 δολάρια/τόνο, από 480–485 δολάρια/τόνο την Παρασκευή. Πέρυσι, η διακοπή των ροών φυσικού αερίου από το Ισραήλ είχε πλήξει την αιγυπτιακή παραγωγή, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών στην Ευρώπη.

Ο αναλυτής λιπασμάτων της StoneX, Josh Linville, προειδοποίησε ότι η χρονική συγκυρία της σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η αγορά φωσφορικών ήδη υποφέρει από έλλειψη κινεζικών εξαγωγών και η αγορά αζώτου αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού εν όψει των αποστολών της άνοιξης.