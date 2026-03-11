ΚΕΟΣΟΕ: Τα κρασιά «No-Low» δεν πείθουν τους καταναλωτές

Σύμφωνα με έρευνα της Ifop για λογαριασμό της FranceAgriMer, οι καταναλωτές έχουν μεγάλη ανάγκη να καθησυχαστούν όσον αφορά τη γεύση και τη φύση των κρασιών με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ. Τα αντιλαμβάνονται ως βιομηχανικά προϊόντα, στον αντίποδα της ιδέας που έχουν για το κρασί.

Ο Nollan Puget, επικεφαλής μονάδας στην FranceAgriMer, και η Julie Fierobe, υπεύθυνη οικονομικής έρευνας με εξειδίκευση στην γαλλική αγορά οίνου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας Ifop για τα προϊόντα No Low στο SIA στις 23 Φεβρουαρίου.

Στον τομέα των No-Low (προϊόντα με καθόλου ή λίγο αλκοόλ), η μπύρα έχει πάρει αναμφισβήτητο προβάδισμα έναντι του κρασιού. «Για τους καταναλωτές, τα προϊόντα no-low είναι η μπύρα», υποστηρίζει ο Nollan Puget, επικεφαλής μονάδας στη FranceAgriMer, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα έρευνας που ανέθεσε ο οργανισμός του, στην Ifop. «Οι μεγάλες μάρκες μπύρας διαθέτουν προϊόντα χωρίς αλκοόλ, συχνά με νέες φρουτώδεις και δροσερές γεύσεις, που έχουν έντονη παρουσία στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της μπύρας έμαθαν οι καταναλωτές για τα προϊόντα No-Low».

«Low alcohol; Άγνωστη λέξη!»

Ένα άλλο εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι τα προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ δεν υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία στη συνείδηση των καταναλωτών. «Για εκείνους, είτε υπάρχει αλκοόλ είτε δεν υπάρχει», συνεχίζει ο Nollan Puget στις 23 Φεβρουαρίου από το περίπτερο της Αγροτικής Συνεργασίας στη Διεθνή Αγροτική Έκθεση (SIA). «Η έννοια του low alcohol είναι θολή. Για τους καταναλωτές, ένα προϊόν χωρίς αλκοόλ δεν έχει τις επιπτώσεις του αλκοόλ, ενώ προορίζεται για τις ίδιες περιστάσεις κατανάλωσης με τα αλκοολούχα προϊόντα».

Το κρασί ως «ελαφρύ» ποτό

Στο μυαλό των καταναλωτών δεν υπάρχει σαφές όριο αλκοολικού βαθμού για να χαρακτηριστεί ένα κρασί ως «χαμηλού αλκοόλ». Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, αντιλαμβάνονται το κρασί γενικά ως ένα προϊόν με λίγο αλκοόλ, συγκριτικά με τα λικέρ και τα αποστάγματα. Ο Nollan Puget επιχείρησε έναν ορισμό για τα προϊόντα “low alcohol “: «Για τους καταναλωτές τα προϊόντα αυτά, διατηρούν τη γεύση του αλκοόλ, ενώ μετριάζουν τις παρενέργειές του, όπως η μέθη και η έλλειψη εγρήγορσης στην οδήγηση».

Οι καταναλωτές χρειάζονται καθησυχασμό

Ενώ η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ έχει γίνει πλέον συνήθεια, το ίδιο δεν ισχύει για το κρασί. Πέρα από το γεγονός ότι οι διαθέσιμες ετικέτες είναι ακόμη λίγες και προέρχονται από λιγότερο γνωστούς παραγωγούς, η έρευνα προτείνει και μια άλλη εξήγηση για αυτό το χάσμα. «Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η γεύση των αποαλκοολωμένων κρασιών δεν είναι η ίδια με εκείνη των κανονικών κρασιών. Χρειάζονται επιβεβαίωση σε αυτό το σημείο. Πρέπει να δοκιμάσουν πριν αγοράσουν», υπογραμμίζει ο Puget.

Το «Champomy» του κρασιού

Ένα ακόμη εμπόδιο στην αγορά: «Οι καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν πώς παρασκευάζονται τα κρασιά no-low. Θεωρούν ότι είναι βιομηχανικά και τυποποιημένα προϊόντα, όπως το Champomy (ανθρακούχος χυμός μήλου) ή το ροζέ γκρέιπφρουτ, ενώ αντιλαμβάνονται το κρασί ως ένα παραδοσιακό προϊόν».

Επομένως, απαιτείται μια ενημερωτική συσκευασία που να διαφοροποιεί τα κρασιά No-Low από τα παραδοσιακά, όντας ταυτόχρονα καθησυχαστική. Θα χρειαστεί σίγουρα πολλή υπομονή και εκπαίδευση του κοινού για να ενταχθούν αυτά τα προϊόντα στις καθημερινές συνήθειες.

Πηγή: keosoe.gr