Κέρκυρα: Ανεμοστρόβιλος έπληξε τα βόρεια του νησιού

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα Ιόνια Νησιά, με ισχυρές καταιγίδες, μεγάλες ποσότητες βροχής και πολύ δυνατούς ανέμους που έφθασαν έως και τα 8-9 μποφόρ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον οικισμό Αφιώνα, στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε στέγες σπιτιών και υπαίθριες κατασκευές.

Παράλληλα από τους θυελλώδεις ανέμους υπήρξαν πτώσεις κλαδιών και δέντρων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και προκαλώντας προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές Καββαδάδες και Περιβόλι.

«Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας που έπληξε την Κέρκυρα, ο μηχανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχή συνεργασία με τους δήμους, την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε στο Αθναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, ο κ. Τρεπεκλής τόνισε ότι «προκάλεσαν προβλήματα σε οικίες και επιχειρήσεις στη βόρεια Κέρκυρα, ωστόσο προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Τα συνεργεία μας επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας».

