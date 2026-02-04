Νέος γύρος κινητοποιήσεων από τους αγρότες – Κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα στις 13/2 και συγκεντρώσεις στην περιφέρεια

Υπό το βάρος των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες επανέρχονται σε τροχιά κινητοποιήσεων, ΄λίγες μόνο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των μπλόκων.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε στην Νίκαια – σε σύσκεψη που ξεπέρασε τις 5 ώρες – ότι θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή τρακτέρ, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη (9 και 10 Ιανουαρίου) σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του κλάδου, παρά το γεγονός ότι υπήρξε διάλογος με την κυβέρνηση, δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η χορήγηση εμβολίων στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία.