Κίνα-Σαντόνγκ: Σε έναν σημαντικό πόλο οικονομικής ανάπτυξης εξελίσσεται η λεγόμενη “γεωργία των εγκαταστάσεων”

Έξω από το εργαστήριο της Lisente Agricultural Technology Co., Ltd., στην πόλη Σουγκουάνγκ της επαρχίας Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, μεταλλικά πλαίσια για θερμοκήπια φορτώνονται προσεχτικά σε φορτηγά με προορισμό το Ουζμπεκιστάν.

“Μόλις αυτά τα μεταλλικά πλαίσια παραδοθούν, θα συναρμολογηθούν σε θερμοκήπια, επιτρέποντας την καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων ακόμη και στην έρημο”, δήλωσε ο Γουάνγκ Σούμπο, πρόεδρος της εταιρίας.

Η Σουγκουάνγκ είναι γνωστή ως “το κέντρο παραγωγής των λαχανικών στην Κίνα”, αλλά και το λίκνο της ανάπτυξης των χειμερινών θερμοκηπίων για την κινεζική αγροτική παραγωγή.

Έτσι, η λεγόμενη “γεωργία των εγκαταστάσεων” αποτελεί μία σημαντική αναπτυξιακή διάσταση για την περιοχή.

Οι τεχνολογικά εξελιγμένες μέθοδοι καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα θερμοκήπια, όπως ο αυτοματοποιημένος έλεγχος της θερμοκρασίας, η έξυπνη άρδευση και ο ψηφιακός έλεγχος υπολογιστικών δεδομένων εξελίσσονται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Το σύστημα αυτό παρέχει ενοποιημένες λύσεις για τη γεωργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλη την Κίνα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί η εξαγωγή τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ