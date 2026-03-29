Διαπραγματεύσεις Βραζιλίας με την Κίνα για τους ελέγχους σόγιας μετά τις καταγγελίες

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι θα διαπραγματευτεί με την Κίνα το πλαίσιο επιθεώρησης και τα πρότυπα ασφάλειας για τις εξαγωγές σόγιας, έπειτα από καταγγελίες που δέχτηκε από το Πεκίνο.

Ο Υπουργός Γεωργίας της Βραζιλίας, Κάρλος Φαβάρο, διέψευσε δημοσιεύματα τοπικών μέσων που υποστήριζαν ότι η χώρα χαλάρωσε τους ελέγχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενισχυμένοι έλεγχοι εφαρμόζονται μετά από επανειλημμένα ευρήματα σε φορτία που περιείχαν σπόρους ζιζανίων, ενώ η Βραζιλία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των κανόνων.

«Δεν αλλάξαμε κανέναν κανόνα. Έχουμε νομική υποχρέωση να επιθεωρούμε», τόνισε ο Φαβάρο, προσθέτοντας ότι τα πλοία θα λάβουν πιστοποιητικά εξαγωγής μόνο εφόσον τα φορτία τους πληρούν τα κινεζικά πρότυπα.

Η Βραζιλία θα στείλει την επόμενη εβδομάδα δύο αξιωματούχους του υπουργείου στην Κίνα, προκειμένου να προτείνουν υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ικανοποιεί τις κινεζικές απαιτήσεις, θα διατηρεί τη λειτουργική ικανότητα της βραζιλιάνικης βιομηχανίας και θα μειώνει τους κινδύνους. Ο Φαβάρο τόνισε ότι η διαφορά δεν αποτελεί εμπάργκο από την Κίνα, καθώς οι αγορές βραζιλιάνικης σόγιας συνεχίζονται.

Οι ενισχυμένοι έλεγχοι έχουν επιβραδύνει προσωρινά τις εξαγωγές, αυξάνοντας το κόστος και καθυστερώντας την έκδοση πιστοποιητικών, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν περισσότερη ώρα στα λιμάνια και να επιβαρύνονται με πρόσθετες ποινές. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα αποστολών παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, με τις εξαγωγές για τον μήνα να εκτιμώνται σε 16,32 εκατ. τόνους, ελαφρώς κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη των 16,47 εκατ. τόνων.